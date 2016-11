Mega-Gerücht: Bietet City 233 Mio. für Messi?

Folgt Messi dem Lockruf aus Manchester?

Alle Jahre wieder...! Ebenso wie die bevorstehende Weihnachtszeit treten auch die Wechselgerüchte um Weltfußballer Lionel Messi immer wieder auf den Plan. Nun mehren sich Berichte über ein bevorstehendes Mega-Angebot für den Argentinier.

Am Sonntag meldete das britische Boulevardblatt "Daily Mirror", dass Manchester City seine Bemühungen um den Barça intensiviert. Schon länger wird über eine Wiedervereinigung von Pep Guardiola und Ziehsohn Messi, die in Barcelona einst brillant harmonierten, spekuliert. Nun sollen die Citizens bereit sein, umgerechnet 233 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, um "La Pulga" in die Premier League zu locken. Eine unfassbare Summe, die der Scheich-Klub zu zahlen bereit wär.

In Messis Vertrag, der im Sommer 2018 ausläuft, befindet sich eine Ausstiegsklausel über 250 Millionen Euro. Längst versuchen die Katalanen, das Arbeitspapier auszudehnen - bislang ohne Erfolg. Deshalb wollen die Skyblues nun Nägel mit Köpfen machen und Messi ein astronomisches Gehalt von 580.000 Euro pro Woche (!) offerieren. Kein Wunder, dass die Yellow Press bereits von einem möglichen "Wechsel des Jahrtausends" schreiben.

Erst im vergangenen August war der bisherige Transferrekord gebrochen worden, als Citys Erzrivale Manchester United 105 Millionen Euro für den Franzosen Paul Pogba ausgab. Sollte Messi tatsächlich auf die Insel wechseln, würde diese Bestmarke pulverisiert.