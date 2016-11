Watzke: "Wir haben einen Umsatzrekord"

Überbrachte tolle Neuigkeiten auf der Mitgliederversammlung: BVB-Geschäftsführer Watzke

Ein Verein auf Wolke sieben: Einen Tag nach dem umjubelten Heimsieg gegen den FC Bayern hat Borussia Dortmund seine Fans auf der Mitgliederversammlung erneut verzückt.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verkündete am Sonntag in der Westfalenhalle 3 einen Umsatzrekord. Der 57-Jährige über die Geschäftszahlen des BVB: "Wir haben einen Umsatzrekord - das wird hoffentlich Standard in den nächsten Jahren." Der Verein verfügt über Eigenkapital in Höhe von 309 Millionen Euro. "Schulden: null", so Watzke unter großem Beifall der anwesenden Mitglieder.

Ohnehin herrschte auf der Versammlung gelöste Stimmung. Kein Wunder, strotzen die Schwarz-Gelben doch sportlich wie wirtschaftlich vor Kraft. Zum personellen Aderlass im vergangenen Sommer und den damit verbundenen Umbruch bemerkte Watzke süffisant: "Cristiano Ronaldo wollte nicht." Die prompte Antwort aus dem Menge: "Den wollen wir auch nicht."

Mitgliederzahlen steigen weiter

Weiteren Grund zur Freude brachten die steigenden Mitgliederzahlen. Watzke kämpferisch: "Barcelona und Lissabon können sich warm anziehen - das ist nur noch eine Frage von Jahren." Derzeit verfügt der BVB über 145.207 Mitglieder und rangiert damit weltweit auf Rang vier hinter Bayern München (277.000), Benfica (156.916) und dem FC Barcelona (153.500).

Einen Seitenhieb Richtung Leipzig konnte sich Watzke nicht verkneifen. "Alle 150 Mitglieder von Rasenballsport können jetzt beruhigt den Livestream ausmachen, ich werde heute dazu nichts sagen", so der 57-Jährige, der anfügte: "Es gibt jetzt zwei Tage Feuerpause – aber danach geht es weiter."

Watzkes Fazit am Ende seiner Rede: "In der Kombination aus großen Erfolgen, großer Tradition und einer unvergleichlichen Solidarität ist das sowieso der großartigste Verein der Welt."