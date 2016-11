Europa-League-Gegner schießen sich warm

Krasnodar präsentierte sich in Torlaune

Die Gegner der österreichischen Europa-League-Klubs Rapid, Salzburg und Austria haben sich auf ihre kommenden Aufgaben mit gelungenen Generalproben eingeschossen.

Der FK Krasnodar, der am Donnerstag auf Salzburg trifft, feierte gegen Ural Jekaterinburg einen 3:0-Erfolg, die Treffer erzielten Juri Gazinskij (66.), Fedor Smolow (71.) und Joaozinho (74.). Salzburg könnte mit einem Sieg in Russland in der Gruppe I mit Krasnodar gleichziehen.

FAK-Gegner Astra Giurgiu setzte sich in der rumänischen Liga dank eines Treffers von Cristian Sapunaru (26.) bei Universitatea Craiova 1:0 durch. Die Austria geht am Donnerstag als Zweiter auf einem Aufstiegsplatz liegend mit einem Ein-Punkte-Polster in das direkte Gruppe-E-Heimduell mit dem Dritten.

Bereits am Samstag schoss sich Rapid-Kontrahent Genk mit einem 2:0 gegen Eupen warm.

red/apa