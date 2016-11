Van Persie schickt Gala ins Tal der Tränen

Robin van Persie traf doppelt für Fenerbahçe gegen Gala

Galatasaray hat das Istanbuler Stadtderby gegen Fenerbahçe und den Kontakt zur Tabellenspitze in der türkischen SüperLig verloren.

Beim 0:2 (0:1) am Sonntag avancierte Oranje-Altstar Robin van Persie zum Mann des Tages. Der 33-Jährige traf kurz vor dem Pausenpfiff sehenswert per Direktabnahme zur Führung für Fener ud erhöhte in der 77. Minute vom Punkt auf 2:0. Zuvor hatte Serdar Aziz Souza im Strafraum niedergerissen.

"Ich fühle mich großartig. Zwei Tore im Derby zu schießen, ist wie ein Traum. Wichtig ist aber vor allem, dass wir gewonnen haben. Ich habe zuvor schon Derbys gespielt, aber noch nie in einer so besonderen Atmosphäre", kommentierte van Persie. Coach Dick Advocaat ergänzte: "Es sind drei Punkte und nicht mehr. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wir gewinnen müssen, um in der Liga noch den Anschluss zu halten". Zudem lobte auch der Trainer die Unterstützung der Fans, die den Erfolg erst möglich gemacht habe.

Joker Podolski sticht nicht

Lukas Podolski und der ehemalige Dortmunder Yasin Öztekin saßen zu Spielbeginn nur auf der Bank, wurden von Gala-Trainer Jan Olde Reimerink allerdings eingewechselt. Mit Nigel de Jong (HSV), Tolga Ciğerci (Wolfsburg und Hertha) und Eren Derdiyok (Hoffenheim und Leverkusen) standen allerdings drei alte Bekannte aus der Bundesliga in der Startelf. Bei den siegreichen Hausherren spielten der Ex-Wolfsburger Simon Kjær und Roman Neustädter, der im Sommer vom FC Schalke kam.

Der Rückstand auf Tabellenführer Besiktas beträgt für den Fünften Galatasaray nach elf Spieltagen sieben Punkte. Fenerbahçe (21) kletterte auf Rang drei.

Nach dem Erfolg blickt Fenerbahçe auf eine beeindruckende Heimserie im wichtigen Derby gegen Gala zurück: Die letzte Niederlage in der Liga setzte es im November 1999.