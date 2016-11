Costa Ricas Ex-Teamspieler Badilla ist tot

Gabriel Badilla (links im Bild) wurde nur 32 Jahre alt

Gabriel Badilla, Ex-Teamspieler von Costa Rica, hat bei einem Lauf über 10 Kilometer einen Herzinfarkt erlitten und ist dabei ums Leben gekommen.

Der 32-Jährige brach am Sonntag beim Lindora Run in Santa Ana zusammen. Danach versuchten Sanitäter erfolglos, den früheren Nationalverteidiger wiederzubeleben. Badilla war 2013 wegen eines Tumor am offenen Herzen operiert worden.

"Mut, Einsatz und ein ganzes Leben für den Fußball", beschrieb ihn sein früherer Verein Deportivo Saprissa. "Uns bleibt nur, danke zu sagen." Das Sonntagsspiel zwischen Saprissa und Alajuelense wurde abgesagt.

Badilla gab 2005 sein Debüt in der Nationalmannschaft und war bei der WM 2006 in Deutschland dabei. Er spielte für Deportivo Saprissa und den US-Verein New England Revolution. Im Sommer beendete er seine Profikarriere.

apa/red