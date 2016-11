Uli Hoeneß: "Ich war völlig erschlagen"

Uli Hoeneß wird am Freitag höchstwahrscheinlich zum neuen Präsidenten des FC Bayern gewählt

21 Monate verbrachte Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Am Freitag wird der Mann, der den FC Bayern groß gemacht hat, höchstwahrscheinlich wieder zum Präsidenten gewählt. Mit dem höchsten Amt im Verein will er vor allem das Familiäre im Klub betonen und auf die Kleinen achten.

Nach der Zeit im Gefängnis, aus dem er Ende Februar entlassen wurde, dachte Uli Hoeneß lange darüber nach, zum FC Bayern München zurückzukehren. Hoeneß ist das Gesicht des Vereins. Seit 1979 hatte er im Management gearbeitet und den FCB in dessen goldene Rekordmeister-Zukunft geführt, 2009 wurde er erstmals Präsident.

In Folge der Bedenkzeit zu Anfang des Jahres bat Hoeneß seine Familie "um Verständnis, dass ich das gerne noch einmal machen würde", weil er "mit 64 noch nicht aufs Altenteil wollte", zitiert ihn der "kicker". Nach einer erneuten Amtszeit "bin ich 67, dann ist immer noch Zeit, über die Zukunft nachzudenken", so Hoeneß. Allerdings wolle er "nicht sieben Tage die Woche 24 Stunden lang" an der Säbener Straße vor Ort sein, sondern nur montags, mittwochs, freitags und bei allen Spielen der Bayern Präsenz zeigen.

Emotionaler Abschied

Der ehemals jüngste Manager der Bundesliga erinnerte sich zudem an seinen Abschied, als er in München eine flammende Rede vor seinem Haftantritt hielt. "Ich war völlig erschlagen, als die Leute aufstanden und minutenlang applaudierten", erklärte er: "Aus diesem Verhalten der Mitglieder habe ich die Kraft geschöpft, jetzt wusste ich: Das war's noch nicht." Er habe gespürt. "dass die Leute meine Leistungen respektierten. In vielen Medien hatte es ja geheißen, der Hoeneß ist am Ende, gesellschaftlich, wirtschaftlich, im Verein".

Seine Schuld hat er beglichen. "Ich stehe dazu, dass ich einen Fehler gemacht habe", meinte Hoeneß: "Dafür habe ich gesühnt und den Schaden wiedergutgemacht." 30 Millionen Euro musste der designierte Präsident nachzahlen - dazu kamen noch 16,5 Millionen Euro an Zinsen und 2,5 Millionen Euro Kirchensteuer. Insgesamt zahlte der gebürtige Ulmer 49 Millionen Euro für seinen Fehler.

Zukunftspläne

Nun blickt Hoeneß nach vorne und hat schon Pläne, wie er als Präsident agieren will. "Das deutliche Wort wird weiter mein Markenzeichen sein, das wird sich nicht ändern, ich werde sicher nicht herumeiern", verriet der Weltmeister von 1974, der immer als Mann der klaren Worte bekannt war. Allerdings will er nicht genauso weitermachen, wie er aufgehört hat. "Ich werde mich noch viel stärker für die Kleinen einsetzen. Darin wird die entscheidende Veränderung des Uli Hoeneß bestehen", unterstrich er. Im Gegensatz zu anderen Offiziellen hebt er zum Beispiel die Bedeutung der ersten DFB-Pokalrunde mit Amateurvereinen hervor.

Schon früher war dem Familienmenschen Hoeneß die gute Beziehung der Menschen im Verein zueinander wichtig. Trotz der vielen Mitarbeiter findet er es "machbar, wenn jeder das Familiäre beherzigt und die Führungskräfte harmonisch miteinander umgehen" und fügt an: "Ich werde das Familiäre in jedem Fall leben, ich möchte von Anfang an eine gute Atmosphäre haben."

Und so begrüßte ihn auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge bereits vorzeitig zurück im Verein: "Uli Hoeneß und ich werden zum Wohl des FC Bayern kooperieren", meinte er: "Wir beim FC Bayern heißen Uli Hoeneß herzlich willkommen."