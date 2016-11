Heidel: Auf Schalke "null Berührungsängste"

Christian Heidel ist persönlich gut in die neue Herausforderung mit Schalke 04 gestartet

Seit wenigen Monaten ist Manager Christian Heidel beim FC Schalke 04 angestellt, hat in dieser Zeit aber schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Nun sprach er über seine Intention, den FSV zu verlassen und welche Gemeinsamkeiten es zwischen Mainz und Schalke gibt.

"In Mainz kenne ich jeden und bin ich von ganz unten mitgewachsen. Meine dortige Tätigkeit habe ich nie als Job angesehen", sagte Heidel, dessen Vater lange Jahre Bürgermeister der Stadt war, gegenüber "spox": "Daher war es mir auch wichtig, nun einen Klub zu finden, mit dem ich mich wieder emotional verbinden kann. Diese Chance sah ich auf Schalke."

Dabei war der heute 53-Jährige eigentlich glücklich in Mainz. Drei Todesfälle enger Freunde in kurzer Zeit brachten Heidel allerdings zum Nachdenken. Er habe sich die Frage gestellt, "ob ich in meinem Leben nicht noch einmal irgendetwas anderes machen möchte." Der Wunsch nach Veränderung trieb den Manager lange um. "Ich wollte eine neue Aufgabe, neue Fragestellungen und Herausforderungen, die mit dem FSV nicht vergleichbar sind", erklärte er, fügte aber auch an: "Ich habe keine Chance gesucht, mich irgendwie zu verbessern. Das würde Mainz 05 auch in keiner Weise gerecht."

"Spanien ist jetzt Schalke"

Mit dem Wechsel nach Gelsenkirchen ist Heidel offensichtlich zufrieden. "Schalke 04 ist ein großartiger Verein und ich fühle mich hier sehr wohl. Die Aufgabe ist hochinteressant und nicht einfach. Genau so etwas habe ich gesucht", meinte der Sportvorstand der Königsblauen. Die Integration im Ruhrgebiet fiel ihm nicht schwer - auch wenn er immer noch nicht zum Pils greift. "Nach Feierabend gehe ich runter in Charly's Schalker, trinke zum Abschluss mein Glas Wein und quatsche mit den Menschen. Da gibt es beidseitig null Berührungsängste", verriet Heidel.

Im Alter von 53 Jahren scheint der Start in die neue Herausforderung also gelungen zu sein. Dabei hatte Heidel ursprünglich ganz andere Pläne. "Ganz früher dachte ich mir immer: Wenn du 50 bist und es dir gut geht, dann ziehst du nach Spanien in die Wärme und machst noch einen Job, der keine ständige Anwesenheit in Deutschland verlangt", erläuterte das Organisationstalent: "Spanien ist jetzt Schalke und hier ist mein Zuhause. Solange ich noch interessiert bin, berufliche Dinge aufzusaugen und weiter zu lernen, solange diese Wissbegierde noch in mir lodert, möchte ich arbeiten."