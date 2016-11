HSV sehnt sich nach "Lucky Punch" gegen SVW

HSV-Coach Gisdol will auch gegen Bremen jubeln

Nach dem überraschenden Punktgewinn bei 1899 Hoffenheim will der Hamburger SV im Nordderby endlich den ersten Sieg feiern.

Als Edelfan Wladimir Klitschko im Kabinengang auftauchte, hatten die angezählten Profis nur noch den "Lucky Punch" im Nordderby vor Augen. "Das ist unsere große Chance. Ein Derbysieg könnte eine Befreiung sein und zu einem Schlüsselerlebnis werden", sagte Nicolai Müller, der dem schwer in den Seilen hängenden Hamburger SV das 2:2 (1:1) bei 1899 Hoffenheim gerettet hatte.

Mit einem Pünktchen Hoffnung geht der Krisenklub, der sich das Remis im Kraichgau mit einer kaum für möglich gehaltenen Teamleistung erkämpfte, in das Duell mit Werder Bremen. Wenn das Schlusslicht den ersten Abstieg aus der Bundesliga tatsächlich verhindern will, sollte am Samstag (15:30 Uhr) der Bann gebrochen und der erste Saisonsieg eingefahren werden. Zur idealen Vorbereitung gehen die Hanseaten von Mittwoch bis Freitag in ein Trainingslager in Barsinghausen.

Klitschko fiebert mit

Auch der Wahl-Hamburger Klitschko hofft, dass die besondere Maßnahme Wirkung zeigt. "Ich wünsche mir, dass der Klub in der Bundesliga bleibt. Immer in der ersten Liga zu sein, das ist eine historische Leistung. Und ich hoffe, es bleibt auch noch lange so", sagte der frühere Box-Weltmeister, der in Sinsheim neben dem Tor von Müller (61.) auch den Treffer von Filip Kostić (28.) bejubeln durfte.

Wenn der Wunsch Klitschkos in Erfüllung gehen soll, muss der Bundesliga-Dino in den kommenden Wochen an die Leistung bei der ungeschlagenen TSG anknüpfen - und noch eine Schippe drauflegen. Schließlich sind drei Punkte nach elf Spieltagen immer noch eine erschreckende Bilanz. Und auch die zwei Zähler, die das Team in sechs Spielen unter der Regie von Markus Gisdol geholt hat, sprechen nicht unbedingt für den neuen Trainer.

"Es gibt keine zweite Chance mehr in dieser Saison"

Doch nach dem Teilerfolg an Gisdols alter Wirkungsstätte, wo er vor 13 Monaten nach einer 0:1-Niederlage gegen den HSV entlassen worden war, soll alles besser werden. Der Coach, der vor der Partie Kapitän Johan Djourou zugunsten des Japaners Gōtoku Sakai abgesetzt und einen längeren Arbeitstag für die Profis eingeführt hatte, glaubt an den Erfolg seiner Maßnahmen.

"Es gibt keine zweite Chance mehr in dieser Saison, die Maßnahmen müssen greifen. Ich habe die Botschaft an die Mannschaft übermittelt, und wir werden das auch kompromisslos durchziehen", sagte Gisdol: "Die Mannschaft ist in Hoffenheim zu jedem Zeitpunkt auch als Mannschaft aufgetreten. Diesen Prozess wollte ich anstoßen. Das war ein erster und großer Schritt in die richtige Richtung. Nur wenn die Mannschaft über allem steht, können wir es packen."

"Es ist klar, dass wir den Derbysieg wollen"

Die Mannschaft, die sich nach den Gegentreffern von Sandro Wagner (45.+1) und Steven Zuber (49.) erstaunlich gefestigt zeigte, ist in Hamburg allerdings seit Monaten nur ein Teil des Problems. Das belegte einmal mehr die Unruhe in den Tagen vor der Partie. So wurde Klubchef Dietmar Beiersdorfer nach seiner erfolglosen Sportdirektor-Suche von Aufsichtsratsboss Karl Gernandt angezählt und Marketing-Vorstand Joachim Hilke kündigte seinen Rückzug an.

Gisdol machte deshalb deutlich, was er von seinen Schützlingen in den kommenden Tagen erwartet. "Es ist klar, dass wir den Derbysieg wollen. Wir dürfen uns aber durch nichts ablenken lassen, wir müssen uns ausschließlich auf unseren Sport konzentrieren", äußerte der 47-Jährige. So sieht es auch Müller. "Es ist sehr viel los bei uns. Aber das müssen wir ausblenden", sagte der Torschütze: "Wir kommen nur gemeinsam als Team da unten raus, das muss der Schlüssel sein."