Barça hofft in Glasgow auf Messi

Messi (l.) trainiert wieder

Weltfußballer Lionel Messi steht dem FC Barcelona im Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch bei Celtic Glasgow wieder zur Verfügung.

Der 29 Jahre alte argentinische Torjäger kehrte am Montag ins Barça-Training zurück, nachdem er zuletzt mit Übelkeit zu kämpfen hatte.

Ohne ihren Superstar war Barcelona am Samstag nicht über ein 0:0 gegen Malaga hinausgekommen. Barcelona führt in der Königsklasse die Gruppe C mit neun Punkten vor Manchester City (7) und Borussia Mönchengladbach (4) an. Tabellenschlusslicht ist Celtic (2).