Zwangspause für Rapid-Mittelfeldspieler Murg

Rapid-Mittelfeldspieler Thomas Murg schied bei der 1:2-Niederlage in Salzburg verletzt aus

Rapid muss einige Zeit auf Thomas Murg verzichten. Der 22-jährige Mittelfeldspieler erlitt am Sonntag bei der 1:2-Niederlage in Salzburg einen Einriss des vorderen Außenbands und des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk.

Dies ergab die Diagnose am Montag, weitere Untersuchungen bzw. Behandlungen werden folgen. Die exakte Rückkehr auf den Rasen hängt vom Heilungsverlauf ab. Beim Rapid-Auswärtsspiel in der Europa League am Donnerstagabend (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen KRC Genk sowie beim Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Sturm Graz ist Murg aber wohl kein Thema.

Mehr dazu:

>> Folgenschwere Sünden der Rapid-Führung

red