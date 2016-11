Bestätigt! Neuer-Ausfall in Rostov

Manuel Neuer muss erneut pausieren

Ohne Manuel Neuer wird der FC Bayern München sein Champions-League-Gruppenspiel bei FK Rostov (Mittwoch ab 18:00 Uhr) bestreiten. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Montagmittag.

Der dreimalige Welttorhüter laboriert an einer Wadenverhärtung. Beim Mannschaftstraining zum Wochenstart fehlte Manuel Neuer den Münchnern bereits, auch die Russland-Reise wird ohne ihn stattfinden. Nach Vereinsangaben ist der Ausfall der Nummer 1 eine Vorsichtsmaßnahme von Chefcoach Carlo Ancelotti, der eine längerfristige Verletzungspause seines Stammkeepers unbedingt vermeiden will.

Für Neuer werde in den kommenden Tagen medizinische Behandlung und individuelles Training auf dem Program stehen. Wie lange der Nationalmannschaftskapitän zum Zuschauen gezwungen ist, wurde von Vereinsseite bisher noch nicht bekanntgegeben.

Anstelle Manuel Neuers dürfte somit Ersatzkeeper Sven Ulreich im vorletzten Gruppenspiel der Königsklasse zwischen den Pfosten stehen. Der 28-Jährige ist in dieser Saison noch gänzlich ohne Spielpraxis. In der Champions League stand Ulreich bislang einmal für den FC Bayern im Tor, nämlich beim Gruppenspiel in der Vorsaison bei Dinamo Zagreb (2:0).

Zurück im Mannschaftstraining bei den Münchnern sind hingegen Arjen Robben und Javi Martínez. Beide fielen zuletzt mit muskulären Problemen aus, kehrten am Montag aber auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zurück.