Altach ist "Sport Leading Company"

Der SCR Altach will seine Cashpoint Arena in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen

Der SCR Altach darf sich über die Auszeichnung als "Sport Leading Company" freuen. Als dritter österreichischer Verein nach Rapid und der Austria wurden die Vorarlberger entsprechend geehrt.

"Die positive Entwicklung der letzten Jahre und eine klare Strategie sich als innovatives, kundenfreundliches Sportunternehmen weiterzuentwickeln sind Parameter, die den Verein auszeichnen", verkündete das Überraschungsteam, welches in der Bundesliga punktegleich mit Spitzenreiter Sturm Graz auf Platz zwei liegt, am Montag in einer Presseaussendung.

Der wirtschaftliche Geschäftsführer Christoph Längle zeigte sich stolz über das errungene Zertifikat: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Es ein weiteres Kennzeichen für die intensive und gemeinsame Arbeit im Verein, an der sich viele einzelne Gesichter beteiligen."

Zudem kündigten die Altacher erneut an "in den kommenden Monaten und Jahren mit weiteren Bauetappen die Cashpoint Arena zu modernisieren."

Mehr dazu:

red