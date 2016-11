Hitzfeld überzeugt: "Bayern wird Meister!"

Ottmar Hitzfeld glaubt nicht an eine Krise der Bayern

Ottmar Hitzfeld sieht den Gewinn der Deutschen Meisterschaft durch Bayern München trotz der Niederlage gegen Borussia Dortmund und der verspielten Tabellenführung nicht in Gefahr.

"Ich bin überzeugt, dass Bayern München am Ende dieser Saison wieder Deutscher Meister wird. Sie haben jetzt ein kleines Tief, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil dadurch die Sinne geschärft werden - jeder weiß, dass man noch eine Schippe drauflegen muss und das wird Ancelotti in die Karten spielen", sagte Hitzfeld in einem Interview mit "Sky Sport News HD"

Und weiter: "Unter Guardiola hat die Mannschaft intensiver gepresst und sicherlich noch besser kombiniert, die Pässe kamen besser an und es wurde schneller gespielt. Vielleicht lässt Ancelotti die Zügel jetzt ein bisschen lockerer und die Spieler müssen damit auch erstmal umgehen. Vielleicht hat die Mannschaft seine Philosophie noch nicht so verinnerlicht."

Hitzfeld: "Hoeneß tut der Bundesliga gut"

Darüber hinaus befürwortet Hitzfeld die Wiederwahl von Uli Hoeneß zum Präsident des Rekordmeisters. "Ich freue mich riesig, dass Uli Hoeneß wieder auf die Bundesliga-Bühne zurückkommt. Er wird der Bundesliga gut tun - nicht nur Bayern München. Er ist ein starker Präsident und ich hoffe, dass er dementsprechend auftritt und Leipzig den Kampf ansagt", sagte Hitzfeld.

Hoeneß soll am Freitag auf der Jahreshauptversammlung der Bayern erneut zum Präsidenten gewählt werden und auch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden wieder übernehmen.