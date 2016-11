Heidel kontert Watzkes Attacke

Schalke-Manager Christian Heidel kontert die Verbal-Attacken von BVB-Geschäftsführer Aki Watzke

Der FC Schalke 04 werde Borussia Dortmund nie wieder einholen, stellte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Jahreshauptversammlung klar. Der königsblaue Konter folgte auf dem Fuß.

"Aki Watzke weiß eben, wie er auf einer BVB-Mitgliederversammlung zu Beifallsstürmen kommt: mit dem Thema Schalke 04. Da freue ich mich doch für Ihn", so S04-Manager Christian Heidel, der auf Nachfrage der "WAZ" nachlegte: "Der BVB öffnet die Türen für ein Auslandsbüro in Singapur, wir pflegen den direkten Kontakt zu unseren Fans und öffnen weiterhin die Türen zu unserem Trainingsgelände auf Schalke. Jeder geht seinen eigenen Weg und das ist auch gut so."

Während bei den Knappen nämlich nach wie vor die meisten Übungseinheiten öffentlich sind, wird beim Konkurrent aus Dortmund mittlerweile vornehmlich hinter geschlossenen Türen trainiert.

Auf der Jahreshauptversammlung des BVB hatte Watzke mit gezielten Schüssen gegen den Reviernachbarn tosenden Applaus kassiert. Man habe die "Blauen abgehängt und die werden uns auch nie wieder erreichen". tönte der 57-Jährige und nahm Bezug darauf, dass der BVB mittlerweile Schalke 04 als Nummer zwei der mitgliederstärksten Vereine in Deutschland abgelöst habe. Auch zu den E-Sport-Aktivitäten der Gelsenkirchener hat Watzke seine eigene Meinung: "Ich finde das komplett scheiße", lästerte der Dortmunder Geschäftsführer mit deutlichen Worten in Richtung Veltins-Arena.