Kellerduell: Lautern rettet Remis bei 1860

Zoltán Stieber (M.) hat Kaiserslautern gegen 1860 München einen Punkt gerettet

Im Montagsspiel der zweiten Liga hat 1860 München den nächsten Dämpfer kassiert. Trotz einer frühen Führung und einiger dominanter Phasen reichte es gegen den 1. FC Kaiserslautern am Ende nur zu einem 1:1-Unentschieden. Die Situation von Löwen-Coach Kosta Runjaic bleibt damit angespannt.

In der Tabelle verpasste 1860 den Sprung auf Platz 13 und hat weiter nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Stürmer Ivica Olić hatte die Hausherren früh in Führung gebracht (9. Minute). Zoltán Stieber glich vor 17.600 Zuschauern aus (44.) und bescherte den Pfälzern nach drei Siegen einen Teilerfolg.

Abpfiff in München! Das Tor von Ivica #Olic bleibt der einzige Löwentreffer am Montagabend. Endstand: 1 zu 1. #m60fck — TSV 1860 München (@TSV1860) 21. November 2016

Dass das Unentschieden Runjaic den Job kosten könnte, ist möglich. Geldgeber Hasan Ismaik hatte dem Team via Präsident Peter Cassalette ein Ultimatum ausrichten lassen. Runjaic seien alle Wünsche erfüllt worden, sagte er der "Bild". Jetzt müsse Runjaic "auch mal liefern".

1860 München dominiert die Anfangsphase

Die Münchner zeigten eine dominante Anfangsphase, gekrönt von der frühen Führung: Eine weite Flanke von Torhüter Jan Zimmermann landete hinter der FCK-Abwehrkette, wo Levent Ayçiçek durchgebrochen war und in der Mitte Olić fand. Der Routinier vollendete souverän zum zweiten Saisontor. In der 15. Minute hätte der Kroate Treffer Nummer drei bejubeln können, scheiterte aber an Torhüter Julian Pollersbeck.

Ayçiçek, Olić und Zimmermann waren drei von nur fünf Profis, die nach dem 2:3 in Sandhausen in der Startelf bleiben durften. Zu den sechs Neuen zählte Kapitän Stefan Aigner, der nach einem Innenbandriss im Knie erstmals seit Ende August wieder spielen konnte.

Stieber trifft für den FCK

Gegen Ende von Halbzeit eins verloren die "Löwen" ihre Souveränität, ließen Lautern besser ins Spiel kommen und wurden prompt bestraft: Ein langer Ball von Kapitän Christoph Moritz landete präzise auf dem Fuß von Stieber, der den herauseilenden Zimmermann überlupfte.

Auch im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber besser aus der Kabine, die erste Großchance hatte aber der FCK mit Moritz, dessen Schuss im Strafraum Verteidiger Sebastian Boenisch gerade noch blockte (60.). Eine große Chance erspielten sich die "Löwen" indes nicht mehr, sodass es bei der Punkteteilung in München bleiben sollte.