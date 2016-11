Pizarro über das Nordderby und seine Zukunft

SVW-Angreifer Pizarro freut sich auf das Nordderby gegen den HSV

Für Werder-Stürmer Claudio Pizarro ist das Spiel gegen den Hamburger SV etwas ganz Besonderes. Außerdem verrät der Peruaner, wem er die Torjäger-Krone zutraut und wie seine Zukunft beim SVW aussieht.

Diese ist nämlich noch komplett offen, gab Pizarro zu. Ob er noch ein weiteres Jahr dranhängen wird, weiß er noch nicht, "ich kann auch noch nicht daran denken. Ich muss erst einmal wieder fit werden, das ist das Wichtigste", betonte der 38-Jährige gegenüber "bundesliga.de", "ich will der Mannschaft helfen und wenn das klappt, dann werde ich schauen, ob ich noch ein Jahr weitermache."

Nach seiner Karriere will der Angreifer allerdings wohl auf jeden Fall in Deutschland bleiben. "Wir tendieren, nach der Karriere zurück nach München zu gehen, aber ganz sicher ist das noch nicht."

"Im Derby ist alles möglich"

Vorher steht aber mindestens noch zwei Mal das Nordderby für den Peruaner an. Bereits am kommenden Samstag (15:30 Uhr) muss der SV Werder ins Volksparkstadion zum Krisenduell der beiden gebeutelten Klubs. Pizarro freut sich auf die Partie. "Als ich 1999 nach Deutschland gekommen bin, wurde mir gleich eingeimpft, dass die beiden Spiele gegen den HSV besonders wichtig sind. Für mich ist es immer noch das wichtigste Spiel der Saison."

Dass beide Teams unbedingt die Punkte brauchen, um nicht tief im Abstiegssumpf zu versinken, macht das Aufeinandertreffen der Nordklubs noch brisanter. Der Werder-Stürmer analysierte: "Beide Mannschaften sind nicht da, wo sie eigentlich stehen wollten. Es wird schwer, denn wir müssen nach Hamburg reisen. Im Derby ist aber immer alles möglich."

Eine Kampfansage in Richtung HSV, der in der letzten Saison noch beide Spiele für sich entschied, wollte Pizarro allerdings nicht senden. "Die Bundesliga bringt immer wieder neue Geschichten hervor, wir werden sehen, was passiert."

Zweikampf um die Torjägerkanone

Im Kampf um die Torjägerkrone sieht der 143-fache SVW-Torschütze trotz des gut aufgelegten Kölners Anthony Modeste am Ende Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang vorn, zusammen mit Bayerns Robert Lewandowski. "Beide haben gegenüber den anderen Kandidaten den Vorteil, dass sie mit ihren Klubs offensiven Fußball spielen und viele Tore schießen."

Dass Pizarro, der in der letzten Saison immerhin 14 Mal traf, auch noch in das Rennen um den besten Torschützen einsteigt, ist aufgrund der langen Ausfalldauer eher unrealistisch. Trotzdem gab der 38-Jährige lachend zu: "Das ist natürlich schwer, aber ich werde es versuchen. Momentan liege ich ja etwas zurück."