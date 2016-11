Mou gibt Mkhitaryan Einsatzgarantie

Henrikh Mkhitaryan wird für ManUnited gegen Rotterdam auf dem Feld stehen

Manchester-United-Sorgenkind Henrikh Mkhitaryan darf sich gegen Feyenoord Rotterdam in der Europa League Hoffnungen auf die Startelf machen. Coach José Mourinho versprach dem Ex-Dortmunder einen Platz auf dem Feld.

"Ich habe ihm gesagt, dass er im Spiel gegen Feyenoord dabei sein wird", verriet der portugiesische Teammanager vor der Partie am Donnerstag (21:05 Uhr) gegen die Niederländer.

Mourinho zeigte zudem Verständnis für den Mittelfeldspieler, der in der Liga bislang erst auf rund 100 Einsatzminuten gekommen war. Auch im internationalen Wettbewerb durfte Mkhitaryan nicht einmal eine halbe Stunde auf dem Feld stehen.

"Natürlich ist er nicht glücklich, aber er verarbeitet seinen Frust auf eine gute Art und Weise", lobte Mou das Durchhaltevermögen des 27-Jährigen und fügte hinzu: "...indem er den Mund hält, hart arbeitet und versucht, sich anzupassen."

Am vergangenen Wochenende durfte der Ex-BVBler in der Partie von ManUnited gegen den FC Arsenal nicht mitwirken, weil er laut dem Star-Coach "nicht zehn oder 20 Minuten von der Bank braucht". Er brauche eher "ein gutes Spiel und muss entweder in der Startelf stehen oder zur zweiten Halbzeit kommen."

Nun kann Mkhitaryan im schweren Spiel gegen Feyenoord beweisen, wie wichtig er für die Red Devils sein kann. In diesem Spiel geht es für Ibra, Pogba und Co. schon um die letzte Chance aufs Weiterkommen. United liegt mit nur sechs Punkten zur Zeit auf Rang drei hinter den Niederländern und Tabellenführer Fenerbahçe.