Grünwald: "Vielleicht Spiel des Jahres"

Für die Austria bietet das Heimspiel in der Europa-League gegen Astra Giurgiu am Donnerstag (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) eine historische Chance. Bei einem Sieg über die Rumänen und einem gleichzeitigen Punkteverlust von Viktoria Plzeň (Pilsen) bei AS Roma wären die Wiener schon vor dem letzten Match nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen und hätten im dritten Anlauf erstmals den Einzug ins Sechzehntelfinale fixiert.

Angesichts dieser Ausgangsposition meinte Kapitän Alexander Grünwald: "Für uns ist das vielleicht sogar das Spiel des Jahres. Das hat es schon länger nicht mehr gegeben, dass die Austria im Europacup überwintert hat." Zuletzt gelang dieses Kunststück in der Saison 2004/2005, als die "Veilchen" unter Trainer Lars Søndergaard bis ins UEFA-Cup-Viertelfinale vorstießen.

Damals war die Mannschaft dank der Millionen von Frank Stronach mit einigen arrivierten Akteuren gespickt, mittlerweile sieht die Altersstruktur völlig anders aus. Die 14 Spieler, die beim Heim-2:0 am vergangenen Samstag gegen Ried eingesetzt wurden, hatten ein Durchschnittsalter von knapp über 21 Jahren.

Grünwald war mit 27 Jahren der älteste Austrianer auf dem Platz. "Die Europacup-Spiele sind für die Entwicklung des Teams sehr wichtig, wenn man sich anschaut, wie jung die meisten noch sind. Internationale Partien bringen jeden Einzelnen auf das nächste Level, und das ist wichtig, weil die Mannschaft viel Potenzial hat", betonte der Mittelfeldspieler.

"Zusätzliche Prozente werden gelöst"

Angesichts der vielen international unerfahrenen Kickern im Kader kommt das bisherige Abschneiden der Austria in dieser Europacup-Saison umso überraschender. "Viele von uns spielen zum ersten Mal Europacup, trotzdem werden in solchen Spielen immer noch ein paar zusätzliche Prozente gelöst", sagte Grünwald.

Das erste Duell mit Astra Giurgiu endete am 15. September in Bukarest mit einem verdienten 3:2 der Austria. Zuletzt aber zeigte der rumänische Meister, der in der nationalen Meisterschaft nur auf Platz zehn liegt, mit vier Punkten aus zwei Partien gegen Viktoria auf. "Sie haben ihr System offenbar auf eine Fünferkette geändert. Für uns wird das kein leichtes Spiel, jeder muss an seine Leistungsgrenze gehen", forderte Grünwald.

