VfB schasst Reserve-Coach Gunkel

Thomae (r.) übernimmt den VfB II von Sebastian Gunkel

Der VfB Stuttgart hat den Trainer der zweiten Mannschaft Sebastian Gunkel mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 41-Jährige, der erst seit Sommer im Amt war, wird durch den bisherigen sportlichen Leiter Walter Thomae ersetzt. Nach Angaben der Schwaben wird Thomae weiter mit Gunkels bisherigem Stab um den früheren Nationalspieler Andreas Hinkel arbeiten.

Der VfB II, erst in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abgestiegen, schwebt mit 20 Punkten aus 20 Spielen erneut in Abstiegsgefahr. "Wir haben gehandelt, weil sowohl die Ergebnisse in der Regionalliga, als auch die Entwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler nicht unseren Vorstellungen und dem Anspruch des VfB entsprechen", sagte Marc Kienle, beim VfB hauptverantwortlich für den Nachwuchsbereich.

Der neue Coach Walter Thomae sprach direkt zur Mannschaft. "Es ist eine schwierige Situation, in der wir uns befinden. Da ist es klar, dass ich helfe", sagte der 50-Jährige: "Die Mannschaft ist jetzt mehr denn je in der Pflicht, aus den restlichen drei Spielen bis zur Winterpause möglichst viele Punkte zu holen."