Gündoğan: Wetter & Verkehr einzige Sorgen

İlkay Gündoğan spielt bei Manchester City stark auf

In kurzer Zeit hat sich İlkay Gündoğan bei Manchester City zu einem Leistungsträger entwickelt. Am Mittwoch will er mit den Citizens in Mönchengladbach den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen.

Gündoğan spielt bei Manchester City seit Wochen in überragender Form, nur das Leben auf der Insel bereitet dem Nationalspieler noch Probleme. "Das Wetter hat mich negativ überrascht. Das habe ich mir anders vorgestellt - aber ich habe mich daran gewöhnt. Dann noch der Verkehr, der ist in England schon verrückt", sagte Gündoğan. Vor dem Champions-League-Auftritt bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (20:45 Uhr) sind das aber auch schon die einzigen Sorgen des 26-Jährigen.

Gündoğan hat sich unter Startrainer Pep Guardiola innerhalb kurzer Zeit zu einem absoluten Leistungsträger bei den Citizens entwickelt. "Stark mit dem Ball, viel Sicherheit, gut in den Zweikämpfen", so lautete zuletzt das Lob von Guardiola. Der ehemalige Bayern-Coach kann sich inzwischen bestätigt sehen. Guardiola wollte Gündoğan unbedingt haben, obwohl sich dieser die Kniescheibe beim Basketball ausgerenkt hatte und damit sowohl die EM in Frankreich als auch den Saisonstart in der Premier League verpasste.

"Das Achtelfinale in der eigenen Hand"

In England mischt der Ex-Meister im Titelrennen kräftig mit, in der Königsklasse liegt Manchester ebenfalls auf Kurs. Schon ein Punkt im Borussia-Park genügt, um vorzeitig ins Achtelfinale einzuziehen. "Wir haben den Einzug in die nächste Runde in der eigenen Hand. Das ist das Wichtigste. Darüber können wir glücklich sein", sagte Gündoğan.

Der ehemalige Dortmunder hat daran großen Anteil. Beim 3:1-Erfolg gegen den FC Barcelona traf der Mittelfeldspieler doppelt. Auch in der Premier League avancierte Gündoğan zum Torjäger. In sieben Begegnungen erzielte er drei Treffer.

Guardiola macht Gündoğan stark

Ein Grund für seine auch zuletzt in der Nationalmannschaft gezeigte starke Form ist Guardiola. "Der Trainer und ich haben eine ähnliche Vorstellung vom idealen Fußball. Deshalb klappt es so gut zwischen uns", erklärte Gündoğan im "Express"-Interview und geriet bei Guardiola regelrecht ins Schwärmen: "Er ist positiv verrückt. Er sprudelt nur so vor Ideen, da kommen wir als Mannschaft manchmal gar nicht mehr mit. Er verlangt viel von uns, achtet auf jede Kleinigkeit. Aber es macht Spaß."

Der Spaß wurde Gündoğan lange Zeit durch Verletzungen genommen. Die WM 2014 in Brasilien verpasste er ebenso wie die EM im Sommer in Frankreich. "Verletzungen gehören einfach dazu, das weiß jeder", sagte Gündoğan, der sich immer wieder zurückgekämpft hat. "Geduldig sein, hart arbeiten - dann wird man belohnt. Für mich war es eher komisch, dass ich mit einer Verletzung zu einem neuen Verein gekommen bin. Aber auch das habe ich gemeistert", so Gündoğan bei "Sky Sport News HD". Nur das Wetter und der Verkehr bereiten noch Probleme.