Hertha holt sich Absage bei PSG

PSG statt Hertha BSC: Jean-Kévin Augustin will in Paris bleiben

Die Gerüchte um Jean-Kévin Augustin und Hertha BSC haben ein Ende gefunden. Der Stürmer von Paris Saint Germain bleibt vorerst an der Seine und wechselt nicht an die Spree.

Der 19-jährige Angreifer bereitete sämtlichen Transfergerüchten selbst ein Ende: "Ich wollte mich schon immer hier durchsetzen. Es macht mich stolz, PSG zu repräsentieren," verriet der Youngster kürzlich in einem Interview mit "onzemondial".

Was für ein Spieler den Berlinern damit entgeht, zeigte sich am vergangenen Wochenende. Beim 2:0-Sieg gegen Nantes ließ Trainer Unai Emery das Eigengewächs zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an von der Leine. Der Angreifer wusste zu überzeugen und steuerte direkt eine Torvorlage bei. Zu große Erwartungen hat der französische U19-Nationalspieler trotz seines gelungenen Auftritts nicht: "Man muss sich nicht stressen, der Trainer zählt auf mich, das reicht mir. Ich muss nicht in der Startaufstellung stehen, selbst bei einem Einsatz von der Bank aus kann ich gute Akzente setzen," betonte Augustin.

Starke Konkurrenz: Cavani & Co.

Die Jugendakademie der Hauptstädter bringt seit Jahren hervorragende Talente hervor - der Durchbruch in der ersten Mannschaft gelingt aber kaum einem Spieler. Wegen der Konkurrenzsituation entschied sich damals auch Bayerns Kingsley Coman für einen Wechsel und suchte sein Glück zunächst bei Juventus Turin.

Augustin will vorerst einen anderen Weg einschlagen und muss sich unter anderem gegen Edinson Cavani und Ex-Real Stürmer Jesé Rodriguez behaupten. Augustin scheut sich davor nicht: "Ich habe mir immer gesagt, dass ich mich hier durchsetzen werde. Das bleibt mein Ziel." Eine klare Ansage also Richtung Michael Preetz: Der Hertha-Manager muss seine Suche nach einer weiteren Offensivkraft fortsetzen.