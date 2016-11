Heidel: "Konnte früher machen, was ich wollte"

Christian Heidel von S04 ist ein "alter Hase" im Managergeschäft

Seit knapp 24 Jahren ist Christian Heidel schon als Manager im Bundesligageschäft tätig. Jetzt hat der Schalke-Verantwortliche auf seine Anfänge zurückgeblickt und die Veränderung der Liga resümiert.

"Früher konnte ich quasi machen, was ich wollte. Heute mache ich einmal 'Piep' und fünf Minuten später bekomme ich das als Push-Nachricht auf mein Handy gespielt. Das hat das Geschäft extrem verkompliziert. So kam mehr Druck hinein und man muss stark darauf achten, nicht zum Populisten zu werden", sagte Heidel im Interview mit dem Sportportal "Spox".

"Ganz am Anfang hatten wir nicht einmal ein Fax, da musste man alles per Post verschicken oder musste persönlich anwesend sein", beschreibt der Ex-Mainzer seine Manageranfänge. Zudem habe auch das gestiegene Geldaufkommen das Bundesligageschehen maßgeblich beeinflusst.

"Es ist immer mehr Geld im Umlauf, ob bei Transferentschädigungen oder für Gehälter. Das Bosman-Urteil hat den Fußball Mitte der 1990er Jahre verändert und ist längst Normalität geworden. Früher hat man alleine mit dem Spieler im Büro gesessen, heute ist das Büro manchmal beinahe zu klein. In diesen zwanzig Jahren ist eine neue Branche entstanden", skizziert der 53-Jährige die Veränderungen.

Heidel: "England ist weit weg"

In finanzieller Hinsicht ist die Premier League aber nach wie vor das Maß aller Dinge: "England ist weit weg. Spanien und Frankreich holen durch neue TV-Verträge auf und in Italien gibt es vier oder fünf Klubs, die Inhaber-gesteuert noch mitmischen können. Genauso in Russland und der Ukraine. Der Rest sind Zulieferer, die aber auch alle vom großen Geldkuchen profitieren. Grundsätzlich ist das Geschäft sehr global geworden."

Privatflüge, wie im Falle der Embolo-Verpflichtung, kann Heidel aber ohnehin nicht genießen. "Mir war das eher unangenehm, in diesem Flugzeug dorthin zu fliegen. Hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, das zu umgehen, hätte ich es getan. Das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies noch einmal passieren wird", blickt der Schalke-Manager auf die Verpflichtung des Schweizers zurück und ergänzt: "Es war aber die einzige Chance, sich mit Breel zu treffen."