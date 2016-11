Trotz Krise: Völler gibt Schmidt Jobgarantie

Rudi Völler und Roger Schmidt sind bei Bayer 04 Leverkusen glücklich

Trotz der bislang enttäuschenden Saison hat Sportchef Rudi Völler bei Bayer Leverkusen dem umstrittenen Trainer Roger Schmidt eine langfristige Jobgarantie ausgestellt. "Er bleibt noch viele Jahre hier", sagte Völler im Interview mit der "Sport Bild".

Trotz des neunten Platzes in der Liga und des Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Sportfreunde Lotte lobte der Bayer-Sportdirektor seinen Coach in den höchsten Tönen. Schmidt habe "etwas Besonderes", sagte Völler: "Er hat die Mannschaft spielerisch weiterentwickelt. Er bildet junge Spieler aus, das macht er wirklich gut. Seine Ansprachen sind einfach toll, das gilt auch für seine Körpersprache."

Leverkusen hinkt nach der 2:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig den eigenen Ansprüchen in der Bundesliga weit hinterher. In der Champions League kämpft Bayer am Dienstagabend bei ZSKA um den Einzug ins Achtelfinale. Derzeit steht die Werkself mit sechs Punkten aus vier Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. Ein Sieg bei den Viertplatzierten Moskovitern ist deshalb Pflicht.