Griezmann zu Ronaldo: "Ich hasse dich!"

Cristiano Ronaldo und Antoine Griezmann kennen sich gut

Der eine ist der Star von Atlético, der andere von Real. Antoine Griezmann und Cristiano Ronaldo sind beide die Stars ihrer Landesauswahl und standen sich schon oft gegenüber. Nun hat der Portugiese ein zufälliges Treffen mit dem Franzosen geschildert.

Kurz nach dem Endspiel der Europameisterschaft in Frankreich, in dem sich der vermeintliche Underdog Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo nach Verlängerung Europas Krone aufsetzte und die Gastgeber ins Tal der Tränen schossen, sind sich die beiden Stürmer im Urlaub in den USA zufällig über den Weg gelaufen. "Als ich in Miami im Urlaub war, traf ich Antoine Griezmann mit seiner Verlobten in einem Restaurant. Er kam zu meinem Tisch und sagte mit einem verschmitzten Lächeln: 'Cristiano, ich hasse dich!', plauderte der Portugiese in einem Interview mit "France Football" aus.

Ronaldo: "Ich habe geweint"

Griezmann und Ronaldo standen sich schließlich schon vor der Europameisterschaft in einem großen Endspiel gegenüber - auch im Finale der Champions League zwischen Atlético Madrid und Real Madrid hatte Cristiano Ronaldo gewinnen können. Verständlich also, dass bei seinem Gegenüber ein bisschen Frust mitschwang.

Beide Endspiele hielten die Spannung, die sie versprachen. Im Finale von Paris konnte Ronaldo - anders als im Endspiel der Königsklasse - nicht mehr bis zum Ende des Spiels eingreifen. Verletzungsbedingt musste er sich auswechseln lassen: "Ich bin in die Umkleidekabine, damit unser Teamarzt eine schnelle Diagnose stellen kann. Ich habe geweint, weil ich dachte, dass es eine noch schwerere Verletzung ist", schilderte Ronaldo das Geschehen. Am Ende konnte er zwar den begehrten Pokal in die Luft stemmen, fiel allerdings mit einer Innenbandzerrung mehrere Wochen aus.

Am vergangenen Wochenende war es dann wieder schließlich so weit: Griezmann empfing mit Atlético im Spitzenspiel der Primera División erneut seinen wieder genesenen Kontrahenten vom Stadtrivalen. Doch erneut gelang die Revanche nicht. Im Gegenteil: Ronaldo netzte gleich dreifach ein und baute den Vorsprung auf den Rivalen aus.