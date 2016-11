"Napoleon" Ibrahimović: "Habe Europa erobert"

Zlatan Ibrahimović kann sich einen Wechsel in die USA vorstellen

Zlatan Ibrahimović kann sich eine Zukunft in den USA vorstellen. In einem Interview mit der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" sagte der Stürmer des Rekordmeisters Manchester United, die amerikanische Liga sei eine gute Option für ihn.

Er könne sich vorstellen, die USA zu erobern, wie er Europa erobert habe. "Die Leute bleiben während ihrer ganzen Karriere an einem Ort, ich aber bin wie Napoleon in Europa herumgereist und habe jedes Land erobert, in das ich gekommen bin." Ibrahimović steht bei Manchester United noch bis zum Sommer unter Vertrag. Im Juni hatte er sich aus der schwedischen Nationalmannschaft verabschiedet.

Gewohnt offene Worte verlor der Superstar auch über seinen Wechsel nach United. Manchester sei nicht so stark gewesen wie sein Ex-Arbeitgeber PSG, aber die Verpflichtung von Coach José Mourinho hätte ihn dennoch vom Engagement bei den Red Devils überzeugt. "Als er rief, war klar, dass ich wechseln werde. Lediglich der Zeitpunkt musste diskutiert werden", so Ibra. Zudem habe ihn die Herausforderung, einen strauchelnden Traditionsklub zu altem Glanz zu führen, gelockt.

Ibra: "Haben unser Bestes gegeben"

Das enttäuschende Abschneiden der Schweden bei der EURO in Frankreich brachte der 35-Jährige knapp auf den Punkt: "Ich denke, wie haben unser Bestes gegeben. Da muss man realistisch bleiben."

Auch Kontroversen um seine Person, die die Karriere des Stürmers immer begleiteten, lassen Ibra weitestgehend kalt. "Die Leute denken, ich sei arrogant, aber das liegt nur an dem, was die Zeitungen schrieben", so der Mann aus Malmö. Zudem begegne ihm in seiner Heimat immer wieder unterschwelliger Rassismus, da sein Name nicht Andersson oder Svensson sei und natürlich existiere auch Neid. Al das habe ihn aber nur angespornt , schloss Ibrahimović.