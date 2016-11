Gerüchteküche: BVB jagt Belgien-Trio

Alejandro Pozuelo und Leon Bailey (r.) sollen das Interesse von Borussia Dortmund geweckt haben

Mit Orel Mangala lockte der BVB im Sommer bereits einen belgischen Youngster auf Leihbasis nach Dortmund und der 18-Jährige weiß in der A-Jugend der Borussen durchaus zu überzeugen. Nun könnten einige Landsmänner dem Mittelfeldspieler folgen.

Wie "RMC Sport" berichtet, buhlen Michael Zorc und Co. um die Deinste von Ahmed Touba. Demnach strebt der BVB sogar an, den 18-Jährigen bereits im Winter an die Strobelallee zu holen.

Aktuell kickt Touba in der Defensive des Club Brugge, wo er bis 2018 unter Vertrag steht, momentan aber nur im Nachwuchs zum Zug kommt. In der laufenden Saison stand er zudem viermal im Rahmen der Youth League auf dem Rasen.

Bei den Bemühen um den U19-Nationalspieler der Roten Teufel blüht den Dortmundern aber wohl namenhafte Konkurrenz. Valencia und Olympique Marseille sollen ebenfalls mit dem Gedanken spielen, Touba zu verpflichten.

Bayern und BVB sollen Bailey scouten

Konkurrenz aus der eigenen Liga muss Borussia Dortmund hingegen angeblich im Werben um weitere Belgien-Youngsters fürchten. Laut "Het Laatste Nieuws" soll Bayern München zuletzt verstärkt die Genk-Nachwuchsspieler Leon Bailey und Onyinye Ndidi gescoutet haben. Zumindest Bailey wurde wohl auch schon ausgiebig vom BVB unter Lupe genommen.

Würde Touba wohl eher als Mann für den Unterbau geholt, ist Bailey eine andere Hausnummer. Der 18-jährige Jamaikaner gehört in Genk zum absoluten Stammpersonal und erzielte in dieser Spielzeit bereits neun Tore in 25 Spielen. Diese Ausbeute kombiniert mit einem laufenden Kontrakt bis Ende Juni 2020 lassen eine Ablöse von etwa 20 Millionen Euro kursieren.

In die Kategorie Talent fällt Alejandro Pozuelo mit 25 Jahren hingegen nicht mehr. Der Spanier, der momentan an Baileys Seite für Genk spielt, soll sogar das Interesse eines Bundesliga-Quintetts geweckt haben. Borussia Mönchengladbach, die TSG 1899 Hoffenheim, Leverkusen, Bayyern und Dortmund haben laut belgischen Medien ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen.

Kein Wunder, der offensive Mittelfeldspieler bereitete bereits zwölf Treffer vor. Man darf gespannt sein, ob und wann wir einen der genannten Akteure im deutschen Oberhaus sehen werden.