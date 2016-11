Nach 13 Jahren: BVB & Legia knacken Rekord

Shinji Kagawa traf zweimal beim Rekordspiel des BVB gegen Legia

Der 8:4-Sieg von Borussia Dortmund gegen Legia Warschau war wohl das Highlight des Auftakts des vorletzten Champions-League-Spieltags der diesjährigen Gruppenphase. Mit zwölf Toren hat die Partie zumindest ihren Platz in den Geschichtsbüchern auf jeden Fall sicher.

Klar, allein auf weiter Flur steht das Schützenfest zwischen dem BVB und Legia nicht da, gab es im im Rahmen der Königsklasse doch schon einige Partien, in denen Tore wie am Fließband fielen, doch war der sportliche Wert besagter Aufeinandertreffen zumeist überschaubar.

Zu Zeiten als die Champions League noch Europapokal der Landesmeister hieß und ohne Gruppenphase oder vorherige Qualifikation auskam, wurden vor allem die Vertreter kleinerer Fußball-"Mächte" regelmäßig vom Platz gebügelt. So zum Beispiel beim 9:2 des dänischen Klubs Odense gegen Spora aus Luxemburg im September 1962, dem 8:3 des damals noch gewichtigen bulgarischen Vereins Lokomotiv Sofia gegen Malmö (10. September 1964), dem 10:1 von Anderlecht gegen den finnischen Fußballzwerg Haka Valkeakoski (14.09.1966) oder Dinamo Bukarests 11:0 gegen die Crusaders aus Nordirland (03. Oktober 1973). Ebenfalls elf Treffer schoss 1980 Liverpool gegen Oulou aus Finnland.

In der eigentlichen Champions-League-Ära wie wir sie heute kennen hatten bis zum Spiel zwischen Dortmund und Warschau Monaco und Deportivo La Coruña den Rekord inne. In Gruppe C trennte man sich am 5. November 2003 mit 8:3, wobei Ludovic Giuly und Dado Pršo die Sieggaranten der Monegassen waren. Eine Marke, die Dortmund und Legia gut 13 Jahre später geknackt haben.

Unerreicht bleibt allerdings weiterhin die 2:12-Pleite der Isländer von KR Reykjavik gegen Feyenoord aus dem Jahre 1969.

Die torreichsten Partien der Champions League (ab 1992/1993)

22.11.16 Dortmund-Warschau 8:4 12

05.11.03 Monaco-La Coruna 8:3 11

21.10.08 Villarreal-Aalborg 6:3 9

08.03.05 Lyon-Bremen 7:2 9

24.10.00 Paris-Trondheim 7:2 9

>> die torreichsten Spiele in Champions League und Pokal der Landesmeister (seit 1955)