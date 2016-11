Hasenhüttl: "Platz eins ist kein Geschenk"

Ralph Hasenhüttl grüßt mit Leipzig von der Tabellenspitze

Ralph Hasenhüttl durchlebt aktuell mit seinem RB Leipzig ein großes Fußballmärchen. Die Sachsen haben sich als bester Aufsteiger der Geschichte etabliert und zuletzt sogar den FC Bayern München von der Tabellenspitze verdrängt.

Der 49-Jährige wird dabei nicht müde zu betonen, welch harte Arbeit hinter dem herausragenden Saisonstart von RB Leipzig mit 27 Punkten aus elf Spielen steckt: "Unser Tabellenplatz ist uns nicht geschenkt worden. Bei uns glauben alle an das, was wir machen", freute sich der Trainer in der "Sport Bild".

Dass sich der große Aufwand, den Hasenhüttl und sein Trainerstab zur Vorbereitung auf die jeweiligen Gegner in der Bundesliga betreiben, Woche für Woche auszahle und von der Mannschaft mit Punkten belohnt werde, versetze den Österreiche in große Begeisterung für die eigenen Spieler.

Das immense Selbstvertrauen, welches sich die Roten Bullen nach Siegen gegen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und Co. angeeignet haben, ist beim Leipziger Trainer unverkennbar. Als Meister-Kandidat sieht Ralph Hasenhüttl seinen RB Leipzig bisher zwar noch nicht unbedingt, er betonte aber: "Wenn wir so auftreten, alle Vorgaben umsetzen und weiterhin diese Gier haben, sind wir schwer zu schlagen. Unser einziges Ziel ist es, Lösungen für die tagtäglichen Herausforderungen zu finden".

Hasenhüttl will noch besseren Fußball sehen

Auf der anderen Seite wird laut Hasenhüttl in den bevorstehenden Wintermonaten eine Konservierung der gegenwärtigen Form nicht ausreichen. Er will noch besseren Fußball sehen, daran ließ er in der "Sport Bild" keinen Zweifel: "Wir müssen besser werden und immer mehr Fortschritte erreichen. Je weiter oben wir stehen, desto mehr liegt der Fokus auf uns, und desto mehr werden die Gegner gegen uns versuchen."

Ob in der bevorstehenden Winterpause mit geöffnetem Transferfenster noch einmal personell nachgerüstet wird, um auf die derzeit lange Ausfallliste im Defensivbereich (Klostermann, Bernardo, Compper) zu reagieren, ließ Hasenhüttl noch offen. Er bestätigte aber, dass neue Konkurrenz und Qualität in bevorstehenden Kampf um einen Champions-League-Platz durchaus Gedankenspiele bei der sportlichen Führung in Leipzig sind: "Spieler mit Qualität werden bei uns immer mit offenen Armen empfangen. Neuzugänge im Winter sind Stand heute nicht geplant. Aber wir halten dennoch auch immer die Augen offen."