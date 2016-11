Presse: "BVB-Torkan" & "Nacht des Wahnsinns"

Nuri Şahin gehörte zu den Hauptakteuren des BVB-Wahnsinns gegen Legia

BVB-Torkan!, verrücktes Tor-Festival, explodiertes BVB-Selbstvertrauen oder die gewagte Frage: "War das das großartigste Champions-League-Spiel aller Zeiten?" - Die Pressestimmen zum BVB-Wahnsinn.

DEUTSCHLAND

Bild: "Der BVB-Torkan! Die irre Tor-Party von Dortmund beginnt mit einer Panne: Trainer Thomas Tuchel will Sokratis in der Innenverteidigung spielen lassen, auf dem Spielberichtsbogen steht Bartra. Als Tuchel den Fehler bemerkt, ist es schon zu spät."

Der Westen: "Torrekord geknackt: Beim verrückten BVB-Sieg fallen zwölf Treffer. [...] Doch so außergewöhnlich das auch war, die vielen Treffer, begünstigt durch vogelwildes Abwehrverhalten auf beiden Seiten, standen an diesem Abend nicht im Vordergrund. Denn der blonde Mittelstürmer, der den fünften und auch noch den sechsten Treffer für den BVB erzielt hatte, hörte auf den Namen Marco Reus."

Rheinische Post: "Rakete Reus zündet beim BVB die nächste Stufe. Marco Reus hat die Versprechen seines Trainers erfüllt. Sein Comeback nach über einem halben Jahr Verletzungspause zeigt, was Dortmund noch gefehlt hat und wovor sich die Bayern fürchten müssen."

POLEN

Wyborcza: "Borussia - Legia 8: 4! Der polnische Meister hat beschlossen, seinen Fans einen außergewöhnlichen Abend zu bieten. Ein historisches Ergebnis begründet in extremer Effektivität und defensiver Sorglosigkeit. Am Morgen danach bleibt die Frage: 'Hat dieses Spiel wirklich stattgefunden?'"

Fakt: "Ein verrücktes Spiel von Legia in Dortmund wird in die Geschichte eingehen. So etwas gibt es nur alle Jubeljahre mal. Zwölf Tore, sieben davon in den ersten 32 Minuten, plötzliche Wendungen, fatale Fehler in der Abwehr und spektakuläre Spielzüge. So etwas verrücktes gab es in der Champions League noch nie."

Sport: "Borussia Dortmund hat dem polnischen Meister eine echte Lektion verpasst. Der Vize aus Deutschland besiegt Legia mit 8:4. Beide Teams spielten von Anfang an mit offenem Visier, was zu vielen Toren führte. [...] Legia wollte in Dortmund die Gunst seiner Fans zurückgewinnen und scheiterte kläglich. Spielern und Trainern war wohl ohnehin klar, dass es schwierig werden wird, aber zwölf Tore konnte keiner vorhersehen."

ENGLAND

Mirror: "War das das großartigste Champions-League-Spiel aller Zeiten? Dortmund schreibt Geschichte mit einem 8:4-Sieg über Legia Warschau. Legia hat in den ersten vier Gruppenspielen 16 Tore kassiert und im Westfalenstadion nochmal acht draufgepackt."

The Sun: "REKORD GEBROCHEN: 8:4! Marco Reus erzielt einen Hattrick, als Dortmund und Legia Warschau mit einem Zwölf-Tore-Thriller Geschichte schreiben."

Daily Star: "Borussia Dortmund vernichtet Legia Warschau zum zweiten Mal in dieser Saison: Zusammengefasstes Ergebnis 14:4!"

FRANKREICH

L'Équipe (Frankreich): "12 Tore zwischen Dortmund und Warschau - ein Champions-League-Rekord. Bereits qualifiziert, zeigte Dortmund ein denkwürdiges Match gegen Warschau, das bereits ausgeschieden war."

Le Figaro: "Nacht des Wahnsinns in Dortmund – Borussia Dortmund erringt einen unglaublichen Sieg gegen Legia Warschau."

WEITERE

Marca (Spanien): "Historischer Rekord in Dortmund! Borussia Dortmund und Legia Warschau haben mit einem Tor-Wahnsinn einen Rekord gebrochen."

Kronenzeitung (Österreich): "Dortmund gewinnt verrücktes Tor-Festival mit 8:4! Was für ein Spiel, was für ein Spektakel! Ordentlich in Torlaune haben sich in der Champions League Borussia Dortmund und Legia Warschau präsentiert. Der deutsche Vizemeister schlug den polnischen Meister in einer völlig verrückten und historischen Partie mit 8:4! Historisch? Ja, denn noch nie zuvor sind in einem einzigen Champions-League-Spiel so viele Tore gefallen."

Blick (Schweiz): "8:4! Dortmund watscht Legia Warschau ab. Das 1:0 in der Liga gegen Bayern München lässt das Dortmunder Selbstvertrauen explodieren. Das Tuchel-Team schießt in der Champions League Legia Warschau zuhause mit 8:4 ab."

Corriere dello Sport (Italien): Dortmund gegen Warschau – eine verrückte Angelegenheit: 8:4, zwölf Tore, ein Rekord! Kagawa macht zwei Tore in 60 Sekunden, Reus einen Hattrick und zwar nach sechs Monaten Abwesenheit.

ANDERE PARTIEN

The Sun (Leicester - Brügge): "Süße 16! Leicester 2, Brügge 1: Shinji Okazaki und Riyad Mahrez ballern die Foxes in die Champions-League-K.o.-Phase."

Daily Star (Monaco - Tottenham): "Monaco 2, Tottenham 1! Trotz eines heldenhaften Hugo Lloris schieden die Spurs aus der Champions League aus."

AS (Sporting - Real): "Benzema repariert den Schaden. Sein Tor, 4 Minuten vor Schluss, neutralisierte einen Witz-Elfmeter von Coentrão. Sporting spielte besser, aber fand nicht den Abschluss. Marcelo und Bale haben sich verletzt."