Wiese: Derby geht Werder "am Arsch vorbei"

Tim Wiese zeigt vor dem Nordderby mal wieder klare Kante

Am Samstag treffen sich der Hamburger SV und der SV Werder Bremen (ab 15:30 Uhr) zum Krisenduell in der Bundesliga. Die große Chance für eines der beiden Nordlichter, die große Trendwende zu starten.

Die Bremer Klubikone Tim Wiese zeigte sich in der "Sport Bild" enttäuscht über die sportliche Talfahrt vom SV Werder und dem HSV in den letzten Jahren: "Es ist schon traurig, was aus Werder und dem HSV geworden ist." Auch beim Blick auf die Mentalität der aktuellen Profis in beiden Lagern nimmt der Neu-Wrestler kein Blatt vor den Mund: "Schlimm auch, dass heute viele Spieler gar nicht wissen, was es heißt, ein Derby zu spielen - das geht ihnen am Arsch vorbei."

Ex-Nationalkeeper Wiese stellte besonders bei seinem Herzensverein Werder Bremen die Charakterfrage und bezog insbesondere den Verlauf der abgelaufenen Spielzeit mit ein: "Da macht Werder den Klassenerhalt erst am letzten Spieltat klar - und das wird dann gefeiert, als hätte Bremen die Meisterschaft gewonnen. Es ist schon peinlich genug, so eine Saison zu spielen als Spieler von Werder Bremen. Ich hätte mich geschämt als Spieler und wäre sofort in die Kabine gegangen."

Wiese sicher: "HSV ist reif und steigt ab"

Trotz der jüngsten Niederlagenserie unter Trainer Alexander Nouri mit vier Pleiten nacheinander und dem erneuten Absturz auf Platz 16 der Liga glaubt Wiese, der einen Großteil seiner 269 Bundesligaspieler für den Klub von der Weser absolvierte, dennoch an den Klassenerhalt der Grün-Weißen: "Bremen wir diese Saison wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen, dafür ist die Mannschaft mit Pizarro, Kruse, Fritz und Gnabry zu gut besetzt."

Diese Zuversicht nach Aussage von "The Machine" Wiese" aber in keinem Fall mehr für den Erzrivalen Hamburger SV. Die Rothosen hat der 34-Jährige längst abgeschrieben: "Der ist diesmal reif und steigt ab. Die Bundesliga-Uhr im Volkspark wird im Mai 2017 abgestellt."

Schaaf-Comeback "nicht ausgeschlossen"

Auch zum neuen HSV-Trainer Markus Gisdol, der Wiese bei der TSG Hoffenheim vor drei Jahren einst in die legendäre "Trainingsgruppe II" verbannt hatte und die Kraichgauer vor dem Abstieg bewahrte, hat der Ex-Keeper eine klare Meinung: "Ich bin davon überzeugt, dass Gisdol die Saison beim HSV nicht überlebt. Wer weiß, vielleicht tritt er am Ende sogar freiwillig zurück?"

Die Trainerfrage würde Tim Wiese auch beim SV Werder stellen, sollte Alexander Nouri auch nach der Rückkehr der Spieler Pizarro, Bargfrede und Kruse keinen nachhaltigen Erfolg aufweisen können. Für ihn wäre dabei das Comeback einer anderen Werder-Ikone denkbar: "Ich würde ein Comeback von Thomas Schaaf nicht ausschließen. Er ist zwar kein typischer Feuerwehrmann. Aber er kennt Werder wie kein Zweiter und hatte großen Erfolg."