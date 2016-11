Leipzig-Star über mögliches Bayern-Interesse

Startet derzeit mit RB Leipzig durch: Emil Forsberg

Emil Forsberg ist einer der Senkrechtstarter im Trikot des Bundesliga-Spitzenreiters RB Leipzig. Kein Wunder, dass er längst mit vermeintlich noch größeren Namen in Verbindung gebracht wird.

Bislang riegelt der schwedische Nationalspieler noch konsequent ab, wenn es um seine sportliche Zukunft geht. Gegenüber "Bild" meinte Forsberg zu einer möglichen Anfrage des FC Bayern München in der Winterpause: "Das ist überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich fokussiere mich nur auf Leipzig, alles andere ist mir egal. Es ist so geil in Leipzig, ich liebe die Mannschaft, die Menschen hier, den Verein – wir sind wie eine große Familie." Unklar ist aber, was passiert, wenn wirklich die ganz großen Klubs aus dem In- und Ausland beim schnellen Rechtsfuß anklopften.

Der 25-jährige Offensivspieler hat sich in dieser Saison zu einer der festen Größen bei RB Leipzig entwickelt. In zehn der ersten elf Spiele stand der Schwede in der Startformation. Mit fünf Treffern und fünf Vorlagen ist er der Topscorer schlechthin bei den Sachsen.

Tabelle interessiert Forsberg "gerade gar nicht"

Am kommenden Freitag hat Forsberg mit seinen Leipzigern die Chance, den Vorsprung auf den FC Bayern München zumindest vorübergehend auf sechs Punkte anwachsen zu lassen. Dann nämlich geht es ab 20:30 Uhr auswärts gegen den Mitaufsteiger SC Freiburg. Gegen die Breisgauer weist der Stammspieler auf der linken Seite eine bisher dürftige Bilanz auf: Die beiden Vergleiche in der letztjährigen Zweitligasaison endeten 1:1 und 1:2 aus Leipziger Sicht.

Die Tabelle der Bundesliga tangiere Forsberg aber aktuell ohnehin nicht, wie er bei "Bild" nachdrücklich betonte: "Das hört sich vielleicht komisch an: Aber das interessiert uns gerade gar nicht. Wir wollen guten Fußball spielen. Wenn wir das schaffen, dann können wir auch immer punkten."