Frantz: Wollen Leipzig "niederkämpfen"

Mike Frantz und der SC Freiburg wollen RB Leipzig erneut niederringen

Am Freitag empfängt der SC Freiburg den Spitzenreiter aus Leipzig zum Duell der Bundesliga-Aufsteiger. Freiburgs Mike Frantz äußerte sich zuvor zur Partie gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer.

"Natürlich wollen wir gerne die ersten sein, die Leipzig in dieser Saison schlagen", so Frantz auf "scfreiburg.de", der auf das Zweitliga-Gastspiel der Leipziger im Breisgau aus dem letzten Winter erinnerte. Damals zwang der SCF die Roten Bullen im Freiburger Schneegestöber mit 2:1 in die Knie. Auch wenn Frantz am Freitag auf besseres Wetter hofft, beschwört der 30-Jährige den Siegeswillen, den die Streich-Elf damals den Tag legte.

Allerdings ist dem Mittelfeldmann bewusst, dass die Leipziger ein harter Brocken sind. "Natürlich ist Leipzig momentan die beste Mannschaft Deutschlands, die Tabelle lügt ja nicht. Sie haben ganz andere Möglichkeiten und sie machen auch sehr viel richtig, das muss man anerkennen.", so Frantz, der ergänzte: "Trotzdem wollen wir ihnen nicht nur Paroli bieten, sondern sie möglichst niederkämpfen, wie in der vergangenen Saison. [...] Keiner wird dem anderen etwas schenken."

Frantz erwartet ähnliche Vorzeichen

Zumindest den Großteil der RB-Kicker kennt Frantz dabei noch aus der zweiten Liga, auch wenn er hervorhebt, dass Spieler wie Naby Keita oder Timo Werner die Qualität des Mitaufsteigers "noch einmal extrem angehoben" hätten. "Doch zum Großteil sind es noch die gleichen Spieler, ähnlich wie bei uns. Letztes Jahr haben wir aus beiden Spielen vier Punkte geholt [...]. Genauso erwarte ich das am jetzigen Freitag. Und dann hoffe ich, dass wir das bessere Ende wieder für uns haben.

Um am Ende den erhofften Dreier auch wirklich einzufahren, setzt Frantz vor allem auf die Unterstützung der Fans, die die Freiburger bereits zu vier Heim-Erfolgen peitschten. Der Funke müsse dau aber zuerst vom Team selbst ausgehen, dass "Power und Energie" auf den Platz bringen und so die besondere Atmosphäre erzeugen müsse.