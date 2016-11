SCF: RB "natürlich Wettbewerbsverzerrung"

SC-Freiburg-Präsident Fritz Keller bestätigt eine existierende Wettbewerbsverzerrung

SC-Freiburg-Präsident Fritz Keller hat sich vor dem Heimspiel am Freitag (20:30 Uhr) zu Gegner RB Leipzig geäußert. Dabei fand der Vereinschef aber nicht nur negative Aspekte.

"Natürlich haben wir eine Wettbewerbsverzerrung, das ist keine Frage. Aber es wird sich immer etwas verändern auf dieser Welt - damit muss man umgehen. Deshalb darf man nicht beleidigt in der Ecke stehen und sagen, uns geht es schlechter", sagte Keller in einem Exklusiv-Interview mit "Sky Sport News HD"

"Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch ein bisschen für die Leipzig-Fans und die Leipziger Umgebung, dass im Osten wieder Fußball in der Bundesliga stattfindet. Wir werden trotzdem alles geben mit unseren Mitteln."

Auch SCF-Sportvorstand Jochen Saier äußerte seine Bedenken bezüglich des "Konstrukts" RB. "RB Leipzig ist ein Standort, der in den nächsten Jahren nicht absteigen oder gegen den Abstieg kämpfen wird. Er nimmt somit einen fixen Platz in der Bundesliga ein und macht es Vereinen in unserer Kategorie damit immer schwerer, in die Bundesliga zu kommen beziehungsweise sich dort zu etablieren", so Saier in der "Sport Bild".