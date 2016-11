Salzburgs Nachwuchs zieht ins Play-off ein

Die Jungbullen trotzten der klirrenden Kälte

Die U19-Mannschaft von Red Bull Salzburg steht wie erwartet im Play-off der UEFA-Youth-League. Nach einem 8:1 im Hinspiel gegen Kairat Almaty entschieden die Jung-Bullen auch die Retourpartie in Kasachstan mit 1:0 für sich. Österreichs U17-Teamspieler Luca Meisl traf am Mittwoch bei frostigen Temperaturen in Almaty in der 16. Minute.

Salzburg lief nicht mit der stärksten Formation ein, so fehlte beispielsweise Torjäger Mergim Berisha. Für die Mannschaft von Trainer Marco Rose geht es in der Youth League nun Anfang Februar gegen einen Gruppenzweiten des Champions-League-Wegs. Dort spielen jene Mannschaften, deren A-Teams sich für die Königsklasse qualifiziert haben. Die Auslosung für das Play-off erfolgt am 12. Dezember in Nyon.

"Wir waren mit einer sehr jungen Mannschaft in Kasachstan und konnten vielen Spielern wertvolle Spielpraxis auf internationalem Niveau geben. Meine Mannschaft hat die schwierigen äußeren Bedingungen angenommen und unser Spiel, unabhängig vom Hinspiel, auf den Platz gebracht, auch wenn wir gemerkt haben, dass das bei minus 15 Grad nicht immer einfach ist. Wir haben zu null gespielt, ein Tor geschossen und bis zur letzten Minute hart gearbeitet", meinte Trainer Marco Rose nach dem Spiel.

apa/red