Giurgiu gegen Austria unter Druck

Trainer Marius Şumudică lässt sich nicht in die Karten blicken

Astra Giurgiu steht vor dem vorletzten Gruppenspiel in der Europa League am Donnerstag (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) mit dem Rücken zur Wand. "Wir wollen ein gutes Spiel machen und hoffen, dass wir drei Punkte mitnehmen", erklärte Trainer Marius Şumudică. "Damit wir gegen AS Roma noch eine Chance haben."

Şumudică blickte auf ein "interessantes Spiel gegen einen harten Gegner" voraus. Nicht zuletzt aufgrund der Ausgangslage sei seine Mannschaft zur Offensive gezwungen. "Wenn man nicht offensiv spielt, dann wird man keine Chancen haben gegen die Austria zu gewinnen", so Şumudică.

Nicht nur international steht der Klub vor Wochen der Wahrheit. Auch in der Liga ist der rumänische Titelverteidiger zum Siegen verdammt. Als Zehnter wäre Astra derzeit nicht für das Meisterplayoff qualifiziert. Der Rückstand auf den dafür notwendigen Platz sechs beträgt immerhin nur drei Punkte.

"Haben die Austria unterschätzt"

Das erste Europa-League-Duell ging aus Sicht der Rumänen mit 2:3 verloren. "Ich habe eigentlich gedacht, dass wir dieses Spiel gewinnen. Vielleicht haben wir die Austria unterschätzt", blickte der Astra-Coach zurück und gestand: "Ich kannte die Austria damals nicht so gut."

Denis Alibec erzielte im ersten Aufeinandertreffen den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Zuletzt war der Angreifer allerdings angeschlagen. Trainer Şumudică war jedoch zuversichtlich: "Er hat die letzten zwei Spiele über die gesamte Distanz gespielt, hat seine Sache gut gemacht. Wenn er auf hundert Prozent ist, wird die Austria Probleme haben."

Wie will Astra die drei Punkte einfahren? Was spricht eigentlich für sein Team? "Das werden sie morgen schon sehen", ließ Şumudică die Fragen weitgehend unbeantwortet. Nur eines versprach er: "Wir werden auf jeden Fall besser spielen als im Hinspiel."

Mehr dazu:

>> Aufstiegschance ist für die Austria greifbar

Sebastian Kelterer