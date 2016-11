Presse: "Bayern kriegen aufs Dach"

Der FC Bayern München hat überraschend beim FK Rostov verloren

Carlo Ancelotti erlebt frostige Zeiten, bekommt in Rostov aufs Dach und muss nun wohl ein Hammerlos fürchten. City packt gegen Mönchengladbach derweil den Taschenrechner aus. Die Pressestimmen zu den deutschen Mittwochsspielen der Champions League.

FK Rostov - Bayern München 3:2

DEUTSCHLAND

Bild: "Carlo jetzt wird's frostig. Die Bayern holen sich beim krassen Außenseiter die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge ab. Das 2:3 bei minus sieben Grad ist die erste Champions-League-Pleite gegen ein russisches Team überhaupt."

Süddeutsche Zeitung: "Jetzt verliert Bayern auch noch in Rostov. Auf einmal schien das Undenkbare denkbar. Der FC Bayern spielte in Rostov, beim Außenseiter, der Ball kullerte auf das Bayerntor zu. Es lief die neunte Minute, Sven Ulreich, in seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison, rannte aus dem Tor heraus. Holger Badstuber, in seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison, agierte zögerlich, dann blieben beide stehen. Aleksandr Erokhin drückte den Ball mit dem Kopf auf das Tor, es wäre die Führung gewesen, der nächste Rückschlag in diesen an Rückschlägen nicht armen Wochen des Vereins, die Zuspitzung einer Krise, wie sie dieser auf seine Unantastbarkeit so stolze Verein lange nicht mehr erlebt hat."

kicker: "Der FC Bayern hat sich am frühen Mittwochabend in der Champions League blamiert. Die Münchner unterlagen Rostov, einem russischen Novizen in der Königsklasse, mit 2:3. Zwar hatten die Bayern deutlich mehr Ballbesitz und waren dem Außenseiter drückend überlegen, erspielten sich aber kaum klare Chancen und waren in der Defensive alles andere als souverän."

FAZ: "Nach der Blamage im bitterkalten Rostov hat der FC Bayern keine Chance mehr auf Platz eins in der Vorrunden-Gruppe der Champions League. Die Selbstkritik fällt deutlich aus."

tz: "Ancelotti nach Pleite: 'Ich übernehme die volle Verantwortung!' Der FC Bayern kriselt ausgerechnet vor der Rückkehr von Uli Hoeneß. Nach der Niederlage beim FK Rostov finden Spieler und Trainer immerhin deutliche Worte."

RUSSLAND

KP: "Wir wollen eine Geschichte erzählen, die von einem Dorfverein am Ufer des Don handelt. Der 23. November wird in die Historie von Rostov und des gesamten russischen Fußballs eingehen. In der Champions League besiegt Rostov formidable Bayern mit 3:2. Vor dem Spiel werteten die Buchmacher diese Chance auf 1:10."

mk: "Nach der Niederlage im Hinspiel in München mit eine Ergebnis von 0:5 war nicht zu erwarten, dass Rostov zuhause gegen Bayern bestehen könnte. Doch Rostov lieferte dem stärksten Klub der Welt eine Schlacht."

rg: "Rostov holte seinen ersten Sieg in der Champions League. Auf eigenem Hoheitsgebiet besiegte man sensationell Bayern München."

ENGLAND

Sun: "Die deutschen Giganten sind geschockt! Russlands Außenseiter stürmten mit einer Aufholjagd zum Sieg. Christian Noboa erzielte sein großartigstes Tor."

SPANIEN

AS: "Bayern weiter im Sturzflug. Totaler Schiffbruch der Ancelotti-Mannschaft in Russland. Die Tore von Douglas und Bernat konnten die Mannschaft nicht aus der Ergebnis- und Spielkrise ziehen."

Marca: "Der deutsche Innenverteidiger Boateng ließ sich vor dem 1:1 vom Iraner Sardar Azmoun auf dem Rasen flachlegen. Eine Szene, die an das Spiel vor zwei Jahren im Camp Nou erinnern ließ, als eine Finte von Messi Boateng in ähnlicher Körperstellung brachte."

WEITERE

Blick (Schweiz): "Jetzt droht das Hammer-Los! Bayern kriegen auch gegen Russen aufs Dach. Au weia! Auf das 0:1 in Dortmund vom Samstag lässt Bayern München in der Königsklasse vier Tage später ein 2:3 im russischen Rostov folgen."

Krone (Österreich): "CL-Blamage! Bei den Bayern rumort es gewaltig. Nach der 2:3-Blamage in Rostov kritisierte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge generell den Auftritt der Münchner und speziell Jérôme Boateng. Im eiskalten Rostov am Don hat Bayern München den bisherigen Tiefpunkt unter Trainer Carlo Ancelotti erlebt. Beim FK Rostov setzte es in der Champions League eine 2:3 (1:1)-Bauchlandung."

Corriere dello sport (Italien): "Sensationeller Knockout für Ancelotti. 'Krise'. Das Bayern-Debakel geht weiter. Nach der Niederlage in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund, unterliegen Ancelottis Männer auch in Rostov."

L'Équipe (Frankreich): "Wenn Carlo Ancelotti glaubte, ein Team ins Rennen geschickt zu haben, dass gegen das bescheidende Rostov gewinnen kann, war das ein großer Irrtum. Der kleine russische Klub hat den renommierten Bayern am Mittwoch mit 3:2 bezwungen."

DEUTSCHLAND

Borussia Mönchengladbach - Manchester City 1:1

FAZ: "Die Borussia liefert Manchester City einen großen Kampf. Raffael und Silva treffen beim 1:1. Auch bei den Platzverweisen gibt es Gleichstand. Das Achtelfinale der Champions League bleibt damit aber ein Traum."

Bild: "Raffael-Knaller ärgert Guardiola. Durch das 1:1 gegen ManCity hat Gladbach keine Chance mehr aufs Achtelfinale. Pep Guardiola ist mit City dagegen vorzeitig weiter."

kicker: "Gladbach trennte sich von Manchester City mit einem 1:1. Nach Führung kassierte der vor der Pause selbstbewusste VfL kurz vor und nach der Pause zwei Tiefschläge. Nach Wiederanpfiff für kurze Zeit in Unterzahl verteidigte die Schubert-Elf gegen überlegene Citizens diszipliniert und ließ im chancenarmen zweiten Durchgang kaum etwas zu."

ENGLAND

Sun: David Silva trifft, um Zahn-Mann-City die Qualifikation zu sichern. Pep Guardiolas Team holte einen Rückstand auf und sicherte sich einen Platz in der Champions-League-K.o.-Phase - obwohl Fernandinho Rot sah."

Mirror: "Manchester City hat den Platz in Achtelfinale mit einem hart erkämpften Remis in Mönchengladbach abgesichert. Der letztjährige Halbfinalist wusste, dass nur ein Sieg die geringen Hoffnungen am Leben halten würde, die Gruppe vor Barcelona zu beenden, scheiterte aber daran, die den Widerstand der Deutschen zu brechen und zeigte Schwächen in der Defensive."

SPANIEN

Marca: "Die Mannschaft von Pep Guardiola spielte bei Borussia Mönchengladbach unentschieden. Sie begann ohne Funken, nahm Fahrt auf um auszugleichen und holte dann den Taschenrechner heraus, um die Beute in einem packenden und rauen Spiel zu behalten. Sie versuchte noch nicht einmal, Barcelona zu erschrecken."