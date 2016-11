Schumacher verrät Kölner Erfolgsgeheimnis

Toni Schumacher ist eine Torwart-Ikone beim 1. FC Köln

Toni Schumacher war 15 Jahre Stammkeeper des 1. FC Köln. Der Vize-Präsident kennt sich beim Klub aus der Domstadt aus wie kein Zweiter. Die FC-Ikone verrät nun, was die Geißböcke so stark macht.

"Man kann es sicherlich nicht vom Etat ableiten. Da müssten wir deutlich tiefer stehen", sagte Schumacher im "kicker". Der beachtliche vierte Rang in der Tabelle habe "einiges zu tun mit dieser guten alten 'Elf Freunde'-Story. Das passt bei uns".

Die Mannschaft sei einfach vom Cheftrainer bis zum letzten Ersatzspieler eine funktionierende Gruppe. Das Ganze sei eine langsame, aber kontinuierliche Entwicklung gewesen, die sich über die letzten dreieinhalb Jahre verfestigt und mittlerweile den gesamten Klub erreicht habe.

1. FC Köln soll kein Ausbildungsklub (mehr) sein

"Stars haben wir auch, Timo Horn, Anthony Modeste, Jonas Hector, natürlich auch Peter Stöger", betonte der 62-Jährige, fügte jedoch an: "Aber keiner stellt sich hier über die Gruppe."

Alle Leistungsträger will Schumacher gern weiter beim FC halten. Der Tatsache, dass die guten Leistungen der Spieler Begehrlichkeiten bei anderen Klubs wecken, möchte er entgegenwirken. "Ich will nicht, dass der FC als Ausbildungsklub gesehen wird. Wir wollen unsere Spieler so lange wie möglich den Fans präsentieren."

Die Vertragsverlängerungen mit Marcel Risse, Anthony Modeste, Leonardo Bittencourt und Jonas Hector seien deutliche Zeichen dafür gewesen, "dass es hier auf gutem Niveau weitergeht".

Augsburg-Partie wird für Köln kein "Selbstläufer

Am Samstag (15:30 Uhr) erwarten die Geißböcke den FC Augsburg und könnten sich mit einem Sieg ganz oben in der Tabelle etablieren. Schumacher bremst jedoch die Erwartungen: "Ein Blick in die Statistik müsste jedem reichen, der glaubt, das wird ein Selbstläufer."

In den letzten drei Partien gegen die Fuggerstädter gab es keinen Sieg für die Kölner und vor allem keinen einzigen Treffer. "Das dürfte als Warnung genügen."