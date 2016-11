Gladbach: Ex-Coach stärkt Schubert den Rücken

André Schubert ist bei Borussia Mönchengladbach nicht unumstritten

Borussia Mönchengladbachs ehemaliger Trainer Bernd Krauss hat sich für den Verbleibt des nicht mehr unumstrittenen Coaches André Schubert ausgesprochen. "Ich bin überzeugt, dass Andre Schubert mit der Mannschaft die Kurve kriegen wird", schrieb Krauss in einer "kicker"-Kolumne.

Er sei überzeugt, dass Sportdirektor Max Eberl und Co. trotz der sportlichen Talfahrt in der Bundesliga mit Platz 13 an Schubert festhalten werden. "Wie ich die Führung in Gladbach einschätze, wird der Begriff Kontinuität nicht einfach in die Öffentlichkeit hinausposaunt, sondern gelebt", erklärte Krauss. "Ich erinnere nur an die Situationen mit Lucien Favre und vorher Michael Frontzeck. Ich finde dieses Vertrauen wichtig und das Prinzip der Kontinuität richtig."

Blauäugig dürfe man beim Tabellenvierten der Vorsaison jedoch nicht sein. "Am Ende zählt immer der Erfolg", ergänzte der 59-Jährige.

Für die aktuelle Situation der Borussia fand Krauss deutliche Worte. "Mit diesem Kader, der zu Recht als der beste seit Jahrzehnten bezeichnet wird, ist Platz 13 viel zu wenig", erklärte der gebürtige Dortmunder, der von 1991 bis 1996 als Trainer am Bökelberg arbeitete.

City-Remis der Gladbacher für Krauss ein "Mutmacher"

"Es spielen die Verletzungen von Raffael, Christensen oder Hazard eine Rolle, warum die Mannschaft nach einem sehr erfolgreichen Saisonstart plötzlich aus der Spur geraten ist", so Krauss zu den Gründen der Krise. "Die Spieler offenbaren zu starke Formschwankungen, vor allem ist aber die eklatant schwache Chancenverwertung ein Problem, obwohl genau die Konsequenz im Abschluss zu den Qualitäten in der vergangenen Saison zählte. Da müssen die Spieler wieder die Gier, die Zielstrebigkeit vor dem Tor entwickeln."

Es sei aber nicht "alles Mist" gewesen, was die Gladbacher in den letzten Wochen gezeigt hätten.

Aus dem 1:1 in der Champions League gegen Manchester City könne das Team, so Krauss, "viel Positives mitnehmen. Taktisch war die Leistung ausgezeichnet, der Einsatz stimmte, die Mannschaft ging nicht zu früh drauf, stand kompakt, gefiel in vielen Situationen durch ein schnelles Umschalten und ließ gemessen an der individuellen Klasse der Engländer wenig Chancen zu". Die Leistung gegen den englischen Top-Klub könne als "Orientierung und Mutmacher für die Liga" dienen.