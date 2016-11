Džeko bestätigt Kontakte zu Bayern und BVB

Edin Džeko wäre fast bei Dortmund oder Bayern gelandet

Edin Džeko grüßt in der Serie A mit zehn Treffer in 13 Spielen von der Spitze der Torjägerliste. Beinahe wäre der Stürmer vom AS Rom allerdings bei Borussia Dortmund oder Bayern München gelandet. "Es gab Kontakte, das stimmt", sagte der Bosnier im "kicker" zu den in der Vergangenheit immer wieder aufgekeimten Wechselgerüchten.

Es sei aber nie "der richtige Zeitpunkt" gewesen, berichtete Džeko. Mit der Bundesliga hat der 30-Jährige aber noch nicht gänzlich abgeschlossen. Er würde gerne noch einmal zurückkehren. "Im Moment ist das aber eher unrealistisch. Jetzt habe ich noch dreieinhalb Jahre einen Vertrag in Rom und fühle mich total wohl. Vielleicht klappt's danach - wenn ich dann nicht zu alt bin."

Džeko erzielte nach seinem Wechsel aus Manchester zwar auch schon in der vergangenen Saison achte Tore für die Roma, so richtig angekommen scheint der ehemalige Wolfsburger aber erst in dieser Spielzeit. "Ich habe etwas Zeit benötigt, mich nach meiner Zeit in Deutschland und England an die Liga und den Fußball in Italien zu gewöhnen", gab er zu. Jetzt wisse er, wie in Italien gespielt werde.

"Hier geht es viel mehr um Taktik, jede Mannschaft denkt erst einmal defensiv. Für einen Stürmer ist es brutal schwer, wenn hinten immer sieben, acht Gegenspieler stehen. Ich musste viel lernen", so der Torjäger.

Džeko: Totti ist ein perfektes Vorbild

"Ich arbeite schon vor dem Training und auch danach noch. Das mache ich nicht, weil ich jetzt 30 bin, sondern weil ich mich weiter verbessern will", beschrieb der beidfüßtige Mittelstürmer seine Arbeitsmoral. In dieser Hinsicht sei vor allem Francesco Totti ein perfektes Vorbild im Team. "Oh ja, er ist einzigartig", erklärte Džeko. "Ich weiß nicht, ob ich es auch noch mit 40 schaffe, auf diesem Niveau zu spielen."

Trotz Platz zwei in der Tabelle, will der Nationalspieler nicht so recht an den Titel in der Serie A glauben. "Ich will immer gewinnen, aber es ist nicht so einfach, wenn ein Kontrahent Juventus Turin heißt. Juve kauft Spieler für 100 Millionen Euro, da fällt es schwer, denen auf Augenhöhe zu begegnen."

Am Sonntag steht der AS Rom vor einer Pflichtaufgabe Pescara (ab 20:45). "Danach kommen drei Hammerspiele", weiß Džeko um einen schweren Jahresendspurt. "Erst das Derby gegen Lazio, dann kommt der AC Mailand, anschließend müssen wir zu Juventus. Danach wissen wir mehr."