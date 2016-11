SVW-Derbyheld Petersen über den Nordgipfel

Petersen wurde durch zwei Tore gegen den HSV zum Bremer Derbyhelden

72 Spiele absolvierte Nils Petersen für den SV Werder Bremen, 18 Tore gelangen dem Stürmer. Dank eines Doppelpacks konnte Werder vor zwei Jahren das Nordderby für sich entscheiden, Petersen wurde der gefeierte Held. Der Angreifer, der mittlerweile beim SC Freiburg spielt, erinnert sich gegenüber weltfussball an die heißen Duelle mit dem Erzrivalen und verrät, was ein Werder-Profi tun muss, um unsterblich zu werden.

"Allein in der Trainingswoche vor dem Nordderby, eigentlich sogar in beiden Trainingswochen vor dem Nordderby - denn das Spiel davor interessiert die Zuschauer gar nicht so großartig – ist nur das Spiel gegen den HSV das Thema", sagte der 27-Jährige. Der Stürmer denkt dabei auch an eine Vielzahl von Interview-Terminen und an einen massiven Zulauf von Zaungäste beim Training. All das hätte auch eine gewisse Erwartungshaltung mit sich gebracht.

"Ich kann mich an Aussprachen mit Fans erinnern, ich kann mich an intensive Trainingseinheiten erinnern, zu denen die Fans kamen und uns heiß gemacht haben, an die Choreos mit positiven Worten, die Anfahrt nach Hamburg, wo man im Hotel schon die gewisse Euphorie und Vorfreude auf das Nordderby gespürt hat", berichtete Petersen weiter.

Bei Spaziergängen in Hamburg seien einem sofort die Menschen entgegengekommen, die entweder "Scheiß Hamburg" oder "Haut sie weg" gerufen hätten.

"Ich kann nur jedem SVW-Profi raten, im Nordderby zu treffen"

"Die Anspannung ist schon eine andere andere, weil man weiß, was diese Spiele für eine Bedeutung haben, wenn man da in den Bus einsteigt", gab der Stürmer zu. Da sei es auch egal, dass die Mannschaften mittlerweile eine andere Qualität hätten als früher. "Das Spiel ist immer etwas Besonderes".

Obwohl Petersen den Klub von der Weser mittlerweile schon lange verlassen hat, haben ihn viele Fans nicht vergessen. "Ich habe zwar nur 18 Tore für Werder geschossen, aber trotzdem schreiben mir immer noch Menschen aus Bremen Nachrichten wie 'Derbyhelden vergisst man nie'", berichtete er. Das zeige einfach, wie groß die Bedeutung dieses Spiels ist. "Ich kann nur jedem SVW-Profi raten, im Nordderby zu treffen, dann bekommt man auch nach Jahren noch Briefe", sagte Petersen mit einem Augenzwinkern.

Auch wenn es bei beiden Vereinen zur Zeit kriselt, weiß der ehemalige SVW-Angreifer: "Mit so einem Spiel kann man eine ganze Spieltagsserie und die bisher wenig geholten Punkte vergessen machen." Inbesondere das Umfeld kann auf diese Weise besänftigt werden. "Man kann die Fans wieder auf seine Seite zurückholen. Gerade in Hamburg herrscht ja jede Menge Unruhe, da kann man in der Außenwirkung mit einem Derby-Sieg viel gutmachen."