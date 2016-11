TV-Gelder: So werden die Milliarden verteilt

Die TV-Gelder der Bundesliga werden neu verteilt

Vereine, die schon lange zur Bundesliga gehören und häufig junge Spieler einsetzen, erhalten künftig einen höheren Anteil an den milliardenschweren TV-Geldern.

Die Deutsche Fußball Liga gab am Donnerstag in Frankfurt am Main bekannt, dass die nationalen Fernseheinnahmen künftig nach vier statt bislang zwei unterschiedlichen Kriterien verteilt werden.

SÄULE EINS ("Bestand") - 70 Prozent der nationalen Einnahmen (rund 833 Millionen Euro)

Wie bisher werden die Millionen anhand der Fünfjahreswertung verteilt. Die Bundesliga und 2. Liga werden getrennt voneinander betrachtet, es ergibt sich eine 36er-Liste mit den Bundesligisten gefolgt von den Zweitligisten. Gewertet werden die vergangenen fünf Spielzeiten im Verhältnis 5:4:3:2:1, beginnend mit der zuletzt gespielten Saison. Der Erste dieser Wertung erhält wie bisher 5,8 Prozent, der Letzte 0,75 Prozent.

SÄULE ZWEI ("Nachhaltigkeit") - 5 Prozent (rund 60 Millionen Euro)

Ausschlaggebend ist eine 20-Jahres-Wertung mit Blick auf das sportliche Abschneiden. Es werden alle Spielzeiten (beginnend mit der zuletzt gespielten) gleich gewichtet. Bundesliga und 2. Liga werden als Ganzes bewertet. Davon profitieren also vor allem Zweitligisten, die frühere Erfolge in der Bundesliga aufweisen.

SÄULE DREI ("Nachwuchs") - 2 Prozent (rund 24 Millionen Euro)

Die Verteilung erfolgt proportional zu den Einsatzminuten in Deutschland ausgebildeter U23-Spieler der aktuellen Saison. Berücksichtigung finden alle Spiele einschließlich der Saison des 23. Lebensjahres (exklusive Relegation und Nachspielzeiten). Ausländische Spieler müssen vor Vollendung des 18. Lebensjahres bei einem im Bereich des DFB befindlichen Klub registriert sein.

SÄULE VIER ("Wettbewerb") - 23 Prozent (rund 274 Millionen Euro)

Die DFL erstellt eine gewichtete Fünfjahreswertung für durchgängig alle 36-Profiklubs im Verhältnis 5:4:3:2:1. Im Vergleich zu Säule eins kommen dabei andere Prozentsätze je Tabellenplatz zum Tragen: Die ersten sechs Klubs beispielsweise erhalten denselben Betrag (6,5 Prozent).

Die DFL hatte bereits im Juni den bislang werthaltigsten Fernsehvertrag der Bundesliga-Geschichte abgeschlossen. Danach erhalten die deutschen Profiklubs ab der Saison 2017/18 für die Laufzeit von vier Jahren insgesamt 4,64 Milliarden Euro für den Verkauf ihrer nationalen Medienrechte