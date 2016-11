Anderlecht in der K.o.-Runde - Fener siegt

Tielemanns und Co. bejubeln den RSC-Sieg

Der RSC Anderlecht, Gruppengegner des FSV Mainz, hat die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase der Europa League perfekt gemacht.

Die Mannschaft des Ex-Nürnberg-Trainers René Weiler gewann bei FK Qäbälä in letzter Minute mit 3:1 (1:1). Mit elf Punkten aus fünf Spielen können die Belgier nicht mehr von den ersten beiden Rängen verdrängt werden.

Kapitän Youri Tielemans (11.) hatte Anderlecht zunächst in Führung gebracht, Ricardinho (15.) glich per Elfmeter aus und hatte in der Schlussphase sogar die Chance zur Führung, verschoss aber den zweiten Elfmeter (72.). Rashad Eyyubov (89.) kassierte kurz vor Schluss eine Gelb-Rote Karte. Der frühere Leipziger Massimo Bruno (90.) und Tormaschine Łukasz Teodorczyk (90.+4) sicherten Anderlecht letztlich den Einzug ins Sechzehntelfinale.

St. Petersburg nicht zu stoppen

Unterdessen ist Zenit St. Petersburg der fünfte Sieg in der Europa League gelungen. Die schon vor dem fünften Spieltag für die K.o.-Phase qualifizierten Russen bezwangen Maccabi Tel Aviv durch Tore von Aleksandr Kokorin (44.) und Aleksandr Kerzhakov (90.+1) mit 2:0 (1:0). Zenit führt nun mit 15 Punkten die Gruppe D an.

Beste Chancen hat in der Gruppe A auch Fenerbahçe Istanbul nach dem 2:0 (0:0) über das ukrainische Team von Zorya Luhansk. Unterdessen verpasste Tabellenführer Apoel Nikosia durch ein 1:2 (1:0) beim FK Astana in Kasachstan die vorzeitige Qualifikation in der Gruppe B.