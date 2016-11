PSG-Star Thiago Silva zu Juventus?

Steht Thiago Silva (r.) vor dem Absprung zu Juventus?

Steht PSG-Kapitän Thiago Silva vor einem Wechsel zu Juventus Turin? Ein italienischer Medienbericht behauptet, der Brasilianer und der Serie-A-Rekordmeister wären sich so gut wie einig.

Silvas Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft 2017 aus. Dann könnte Juventus den Innenverteidiger, der zwischen 2009 und 2012 bereits für den AC Milan spielte, wieder nach Italien lotsen. Nach Informationen von "Tuttosport" ist der neue Kontrakt "praktisch unterzeichnet". Die Verhandlungen seien im fortgeschrittenen Stadium.

PSG könnte dem Deal allerdings noch Steine in den Weg legen, indem die Franzosen die Option für eine Verlängerung des Kontrakts um ein weiteres Jahr ziehen. Die italienische Zeitung behauptet allerdings, eine Einigung zwischen den Vereinen sei wahrscheinlich. Noch hinge der Deal aber vom Gehalt des 32-Jährigen ab. Aktuell verdient er angeblich knapp 120.000 Euro pro Woche.

Thiago Silva spielt seit seinem Wechsel aus Mailand 2012 in Paris, wo er heute Kapitän ist. Coach Unai Emery setzt auch in dieser Saison auf die Fähigkeiten des brasilianischen Nationalspielers. In der aktuellen Saison kommt Silva wettbewerbsübergreifend auf 13 Spiele, bei denen er immer in der Startaufstellung stand.