"Korruption": 1860-Investor teilt aus

Hasan Ismaik ist Investor von 1860 München

Geldgeber Hasan Ismaik vom Dauer-Krisen-Klub 1860 München hat per Facebook-Post zu einem Rundumschlag ausgeholt und Medien sowie Vereinsvertreter attackiert. 1860 sei zum "Spielball von dunklen Interessen geworden".

"Es gibt Leute im Verein, die Korruption und Plünderung unterstützen. Es gibt gute Gründe, dass unser Verein seit mehr als einem Jahrzehnt große finanzielle Schwierigkeiten hat", schrieb der Milliardär.

Den Journalisten habe er zu Beginn seines Engagements in der bayerischen Landeshauptstadt "die Hand gereicht". Seit längerem werde er aber attackiert, weil er nicht mehr mit der Presse spreche. Es laufe eine "Lügenkampagne" gegen ihn und den Klub.

Ismaik sprach zudem von einer "despektierlichen, unverschämten und verlogenen Berichterstattung" und ergänzte an die Löwen-Anhänger adressiert: "Ich werde diesen charakterlosen Menschen nie mehr ein Interview geben. Sie schreiben, dass ich die 50+1-Regel nicht akzeptieren würde. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein dreckiges Spiel zwischen Medien und Hintermännern, das ich längst durchschaut habe. Sie versuchen Euch über ihre Plattform zu manipulieren und uns Fans in der Stadt, in Bayern und ganz Deutschland lächerlich zu machen."

Ismaik: "Bis zum letzten Atemzug 1860"

Er werde "bis zum letzten Atemzug" für 1860 kämpfen, "um alle Machenschaften in diesem großartigen Verein aufzudecken", so Ismaik weiter. Zusammen mit den Fans wolle er die "neue Löwen-Heimat gestalten und darin Fußballfeste feiern". Es sei seine Lebensaufgabe, die Anhänger glücklich zu machen.

Ismaik engagiert sich seit 2011 bei 1860 und rettete den Verein damals vor der Insolvenz. Im Sommer investierte er einmal mehr viel Geld in den Kader des Zweitligisten. Dieser steht dennoch nur auf Tabellenplatz 14.

Am Dienstag entließen die Löwen auf Ismaiks Betreiben hin Trainer Kosta Runjaić. Auch der vom Geschäftsführer zum Sportdirektor degradierte Thomas Eichin steht vor dem Aus.

Die Ismaik-Erklärung im Wortlaut:

Liebe Löwen,

zunächst will ich mich bei Euch bedanken. Hunderte Fans haben mir in den letzten Stunden geschrieben und mich aufgefordert, dass ich mich von der despektierlichen, unverschämten und verlogenen Berichterstattung in den regionalen und überregionalen Medien nicht aus der Spur bringen lassen soll. Das macht mich stolz.

Ein Wort zu den 1860-Reportern: Ich habe ihnen in den ersten Jahren die Hand gereicht. Doch seit geraumer Zeit attackieren sie mich vor allem deswegen, weil ich nicht mehr mit ihnen spreche. Trotzdem versuchen sie über Mittelsmänner mit mir in Kontakt zu treten. Ich werde diesen charakterlosen Menschen nie mehr ein Interview geben. Sie schreiben, dass ich die 50+1-Regel nicht akzeptieren würde. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein dreckiges Spiel zwischen Medien und Hintermännern, das ich längst durchschaut habe. Mit ihrer Lügenkampagne bringen die Medien mich jeden Tag noch näher an 1860 als weg davon.

Sie versuchen Euch über ihre Plattform zu manipulieren und uns Fans in der Stadt, in Bayern und ganz Deutschland lächerlich zu machen. Der TSV 1860 ist zum Spielball von dunklen Interessen geworden.

Ich verspreche Euch: Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug für den TSV 1860 kämpfen, um alle Machenschaften in diesem großartigen Verein aufzudecken. Es gibt Leute im Verein, die Korruption und Plünderung unterstützen – ich werde mit allen Mitteln dagegen vorgehen. Es gibt gute Gründe, dass unser Verein seit mehr als einem Jahrzehnt große finanzielle Schwierigkeiten hat. Das liegt nicht allein an der Allianz Arena, sondern an vielen anderen Dingen. Ich habe in meinen ersten Jahren nicht daran geglaubt, dass dies bei einem großen deutschen Fußballklub wie 1860 möglich ist. Aber jeder Tag bringt mich näher an die Wahrheit.

Ich bin ein Mensch, der fest daran glaubt, dass Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit am Ende siegen werden. Und ich kämpfe für ein besseres 1860, weil ich inzwischen kein Investor mehr bin, sondern ein großer Löwen-Fan. Ich werde immer ehrlich zu Euch sein. Zusammen werden wir unsere neue Löwen-Heimat gestalten und darin Fußballfeste feiern.

Liebe Fans, ihr seid es, die den Löwen in mir geweckt haben. Ich bin erst glücklich, wenn ihr es seid. Das ist meine Lebensaufgabe, weil ich weiß, wie ihr seit Jahren leidet. Der Spott der Medien ist mein Antrieb.

Einmal Löwe, immer Löwe

Euer Hasan Ismaik