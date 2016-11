DFB wehrt sich: "Jederzeit kooperiert"

Präsident Reinhard Grindel und der DFB wehren sich gegen angebliche Beschwerden der Staatsanwaltschaft

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich erneut gegen den Verdacht mangelnden Aufklärungswillens in der WM-Affäre gewehrt.

Der DFB habe "jederzeit umfassend mit der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung kooperiert", teilte der Verband in einer ausführlichen Stellungnahme mit. Damit reagierte der DFB auf einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" über den angeblichen Unmut bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft, weil der Verband "seine ursprüngliche Kooperationsbereitschaft mit den Ermittlungsbehörden ab Anfang 2016 stark eingeschränkt" habe.

Stellungnahme des #DFB zur medialen Berichterstattung im Rahmen der Ermittlungen in der so genannten "WM-Affäre" ➡️ https://t.co/HItqeo65T4 pic.twitter.com/jKzuJfDVo8 — DFB (Verband) (@DFB) 25. November 2016

Unter anderem habe sich die Staatsanwaltschaft beschwert, Freshfields hätte kein Mitschriften aus Befragungen herausgegeben. Diese sei keine Entscheidung des DFB gewesen, hieß es in der Stellungnahme. Die Kanzlei sähe diese als "Arbeitsprodukte der Sozietät" an, "die für die Abfassung des Berichts, aber nicht als Wortprotokolle oder für andere Zwecke verfasst wurden."

Der DFB widersprach der Darstellung in der "SZ" im Allgemeinen und versicherte, die Ermittlungsbehörden hätten "zu keinem Zeitpunkt" Beschwerden formuliert. In der Affäre rund um die WM 2006 in Deutschland wird gegen Mitglieder des damaligen Organisationskomitees wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Sie hatten eine dubiose Rückzahlung von 6,7 Millionen Euro in der Steuererklärung der WM bewusst falsch deklariert.

Irritationen um verschlüsselte Dokumente

Zuvor hatte der DFB für interne Untersuchungen die Wirtschaftskanzlei Freshfields eingeschaltet, die bei ihren Nachforschungen tausende Mails und elektronische Dokumente auch aus der Zentrale des DFB sicherstellte. Der DFB betonte nun erneut, dass im Abschlussbericht auch die verschlüsselte Datei "Komplex Jack Warner" erwähnt worden sei, um die es zuletzt Irritationen gegeben hatte. Zu finden ist der Hinweis auf die Datei allerdings nur in einer Fußnote des Berichts.

hier die Fußnote 2 pic.twitter.com/kao51Bo9GE — Marcus Bark (@artus69) 25. November 2016

Die Frankfurter Staatsanwälte hatten erst vor kurzem mehrere bislang verschlüsselte Dokumente rund um die Affäre lesbar gemacht. Dem DFB war vorgeworfen worden, den Ermittlern erst jetzt diese Dateien übergeben zu haben.