Highlights: Ausrutschen verboten!

Steht auch dieses Wochenende im Mittelpunkt: Cristinao Ronaldo

Dieses Wochenende bietet reichlich Spannung für die Fans: Abstiegskampf und Titelkampf in England, dazu steigt in Spanien die Generalprobe vor dem El Clásico. Selten waren waren für die Beteiligten drei Punkte so wichtig.

Samstag

Los geht es am Samstag um 16:15 Uhr im Santiago Bernabéu. Tabellenführer Real Madrid empfängt zu Hause Sporting Gijón. Während die Rot-Weißen tief im Tabellenkeller stecken, wollen Ronaldo & Co. sich für anstehenden Clásico in der nächsten Woche warmschießen. Verzichten muss Trainer Zinédine Zidane dabei auf Flügelstürmer Gareth Bale. Der Waliser verletzte sich in der Champions League unter der Woche am Sprunggelenk und steht dem Franzosen vorerst nicht zur Verfügung. Zumindest hat Cristiano Ronaldo seine Torflaute beendet: Im Derbi madrileño letzte Woche gelang dem Superstar ein Hattrick.

Ballert CR7 Gijón aus dem eigenen Stadtion? Real Madrid – Sporting Gijón

Mit dem Abpfiff in Madrid drängen sich an der Stamford Bridge in London die Zuschauer bereits auf ihren Plätzen. Um 18:30 Uhr startet das Stadtdderby Chelsea FC gegen die Tottenham Hotspurs. Gewinnen die Blues ohne Gegentor, so fahren sie den achten Zu-Null-Erfolg in Serie ein. Die Spurs dagegen können mit einem Dreier im Kampf um die Spitze weiter Anschluss wahren. Mauricio Pochettino und Antonio Conte können dabei aus dem Vollen schöpfen – die Beiden plagen keinerlei Ausfälle des Stammpersonals.

Hält Contes Defensvie auch gegen die Spurs? Chelsea FC – Tottenham Hotspurs

Sonntag

Düsterer sieht es bei Manchester United aus. Im Spiel gegen West Ham zur besten britischen Teatime um 17:30 Uhr muss José Mourinho weiter auf Antonio Valencia, Chris Samlling, Eric Bailly verzichten. Immerhin ist Kapitän Wayne Rooney nach einer Blessur wieder an Bord. Die Red Devils müssen dringend punkten, um die mittlerweile geringe Titelchance weiter aufrecht zu erhalten. Die Hoffnungen ruhen dabei auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimović: "Napoleon", wie er sich neuerdings nennt, netzte in der Vorwoche gegen Swansea gleich zwei Mal ein. Aber auch die Londoner sind zum Siegen verdammt: Nach Platz sieben im Vorjahr trennt West Ham derweil nur noch ein Zähler von den Abstiegsrängen.

Spucken die "Hammers" The Special One in die Suppe? Manchester United - West Ham United

Das Wochenende endet diesmal im Baskenland in Spanien. Bei Real Sociedad gastiert um 20:45 Uhr der FC Barcelona. Wie Real Madrid, so wollen auch die Katalanen sich mit einem Sieg auf das Spiel des Jahres einstimmen. Nach dem 0:0 gegen Málaga CF ist ein erneuter Punktverlust verboten: Der Rückstand auf die Los Blancos beträgt bereits vier Punkte. Dass man Real Sociedad nicht im Vorbeigehen schlägt, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher: Die Basken gewannen erstaunliche drei der letzten fünf Partien gegen den amtierenden Meister. Auch Im letzten Duell behielten die Blau-Weißen mit einem 1:0 die Oberhand – Messi, Nemyar & Co. sind gewarnt.

Stolpert Barcelona erneut? Sociedad San Sebastian – FC Barcelona