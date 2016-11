"Wären bereit": Merino vor BVB-Abschied?

Mikel Merino kommt bei Borussia Dortmund nur selten zum Zug

Mit großen Ambitionen und mindestens ebenso großen Vorschusslorbeeren wechselte Mikel Merino im Sommer aus Osasuna zu Borussia Dortmund, wo der Spanier für fünf Jahre unterschrieb. Nach nicht einmal sechs Monaten ist allerdings Ernüchterung beim 20-Jährigen eingekehrt.

Lediglich ein Pflichtspiel-Einsatz steht bislang für Merino im BVB-Trikot zu Buche: Gegen Hertha BSC musste er den Notnagel in der Innenverteidigung geben. Auf seiner Stammposition in der Mittelfeldzentrale kam der Youngster noch gar nicht zum Zug. Ein Umstand, der Merino laut spanischen Medien wieder in den Fokus eines alten Bewunderers rücken lässt.

Angeblich soll Athletic Bilbao den U-Nationalspieler der Iberer im zweiten Anlauf ans San Mamés locken: Das Team um Top-Torjäger Aduriz wollte Merino bereits im Sommer unter Vertrag nehmen. Osasuna-Präsident Luis Sabalza bestätigte gegenüber "elcorreo", dass Athletic damals zwei Millionen Euro für Merino bot, ihn allerdings vorerst nur im B-Team in der Segunda einsetzen wollte. Merino entschied sich dagegen und wechselte für 3,7 Millionen Euro zum BVB.

Auch in Osasuna liebäugelt man mit einer Rückkehr des verlorenen Sohns. "Als er für die ersten Spiele nicht berufen wurde, wollten wir ihn bereits leihen. Merino wollte sich allerdings durchsetzen und das Geschäft konnte nicht realisiert werden", so Klub-Boss Sabalza, der schloss: "Wenn er nun will, wären wir gerne bereit." Sollte Europa-League-Anwärter Bilbao allerdings ernst machen, hätte Merinos Ex-Klub wahrscheinlich schlechte Karten.