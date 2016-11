Medien: MLS-Klubs ködern Khedira

Ist Sami Khedira auf dem Sprung in die USA?

Erst im Sommer 2015 wechselte Sami Khedira von Real Madrid zu Juventus Turin. Nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen scheint der Deutsche sich bereits gut eingelebt zu haben. Nach italienischen Medieninformationen liebäugelt er dennoch mit einem finanziell lukrativen Wechsel in die US-amerikanische Major League Soccer.

Wie die italienische "Tuttosport" berichtet, sollen Khedira mindestens drei sehr lukrative Angebote aus den USA vorliegen. Allerdings könnte wohl nur das Gehalt den Mittelfeldspieler wirklich überzeugen. Sportlich ist die MLS nicht mit der Serie A zu vergleichen. Mit erst 29 Jahren stünden Khedira noch einige Spielzeiten auf höchstem Niveau der großen europäischen Ligen bevor.

Allerdings verweist das Blatt unter anderem auf den Verdienst von Sebastian Giovinco, der ebenfalls im besten Fußballeralter in die MLS wechselte. Der Italiener soll angeblich knapp 44 Millionen Euro in fünf Jahren verdienen. Das Medium spekuliert, Khedira könnte als Weltmeister von 2014 ein noch viel höheres Gehalt verlangen.

Der Vertrag des gebürtigen Stuttgarters bei Juventus gilt allerdings noch bis 2019. In Anbetracht dieser langfristigen Laufzeit und Khediras aktuell guter Form dürfte ein Wechsel in die USA kaum realistisch sein. 15 Spiele absolvierte der zentrale Mittelfeldmann wettbewerbsübergreifend in der laufenden Saison und erzielte schon drei Treffer. Juventus führt die Tabelle der Serie A souverän mit 33 Punkten an.