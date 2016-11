BVB mit "Biss" & Teilzeit-Reus zur Eintracht

Marco Reus spielt gegen Frankfurt nicht über 90 Minuten

Marco Reus wird nach seinem Traum-Comeback in der Champions League gegen Legia Warschau (8:4) auch in der Bundesliga wieder für Borussia Dortmund spielen.

Nach einem Einsatz von Beginn an bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15:30 Uhr) sieht es jedoch nicht aus. "90 Minuten wären ein bisschen viel. Es geht nur über maßvolle Einsätze", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag: "Er steht im Kader. Aber es ist Vorsicht gefragt."

Thomas Tuchel: "Können uns derzeit nicht erlauben, mit weniger Aggressivität und Gier aufzutreten.“ #sgebvb — Borussia Dortmund (@BVB) 25. November 2016

Obwohl meist gesund, hat es aktuell auch Shinji Kagawa nicht leicht, auf Spielzeit bei den Schwarzgelben zu kommen. "Shinji muss - wie jeder andere auch - darum kämpfen, Einsatzzeiten zu bekommen", so Tuchel. Allerdings zeigte der 43-Jährige auch Verständnis dafür, dass es beim Japaner nicht immer reibungslos lief: "Er war zuletzt leider nicht schmerzfrei."

Thomas Tuchel: Wir müssen mit dem gleichen Biss und der gleichen Schärfe wie zuletzt spielen. #sgebvb — Borussia Dortmund (@BVB) 25. November 2016

Tuchel warnte weiterhin eindringlich vor der Eintracht, die als Tabellensiebter punktgleich mit dem Tabellendritten Dortmund ist (beide 21). "Es wird ein superschweres Spiel. Wir müssen extrem konzentriert sein" und mit "dem gleichen Biss und der gleichen Schärfe wie zuletzt spielen", sagte Tuchel. "Frankfurt lässt wahnsinnig wenige Chancen zu."