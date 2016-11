BVB: Tuchel macht Subotić Hoffnungen

BVB-Trainer Tuchel (r.) macht Subotić (Mitte) Hoffnungen

Neven Subotić hatte es lange Zeit schwer beim BVB. Von Verletzungen geplagt, von Coach Thomas Tuchel nicht berücksichtigt weilte der Innenverteidiger relativ perspektivlos bei Borussia Dortmund, machte sich aber trotzdem akribisch fit für sein Comeback.

Dieses gelang ihm Mittwoch bei der Zweitvertretung der Dortmunder beeindruckend mit einem Tor, das sogar Jürgen Klopp im weit entfernten England zu Jubelstürmen bewegte.

Auch Tuchel ist die positive Entwicklung des 27-Jährigen nicht verborgen geblieben: "Wir freuen uns sehr, dass er zurück ist", sagte er auf der Pressekonferenz der Borussia vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Der Trainer berichtete, dass Subotić mit Feuereifer an seiner Rückkehr gearbeitet habe: "Er wollte unbedingt zur zweiten Mannschaft und dort Spielpraxis sammeln."

Tuchel: "Wir freuen uns sehr, dass Neven zurück ist. Er wird voraussichtlich morgen nochmal für die U23 antreten." #sgebvb — Borussia Dortmund (@BVB) 25. November 2016

Tuchel: Subotić dominiert

Am Samstag wird der Serbe ein weiteres Mal in der Regionalliga antreten und dem BVB II gegen den 1. FC Köln II beim Meisterschaftskampf in der Regionalliga helfen. Tuchel freute sich, dass Subotić nach "langer Leidenszeit" mittlerweile "Fuß gefasst hat" und sich in den Vordergrund spielt. "Es spricht für ihn, dass er nicht nur mitspielt, sondern dominiert", lobte der 43-Jährige den Abwehrspieler.

"Er ist ja mittlerweile wieder voll bei uns im Training", sagte Tuchel weiter, "und er holt sich Spielminuten." Das sei alles sehr positiv. Wie es um die Zukunft von Subotić für die Bundesliga-Mannschaft aussieht, "entscheiden wir Woche für Woche", ließ der Trainer sich in die Karten blicken. Gut möglich also, dass ein wiedergenesener und wiedererstarkter Subotić noch einmal eine ernsthafte Optionen für den deutschen Vizemeister im Kampf um die Spitzenplätze in der Bundesliga werden könnte.